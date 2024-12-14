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На Кубі майже скінчився бензин та дизель: відома причина

Ірина Бура
glavcom.ua
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На Кубі майже скінчився бензин та дизель: відома причина
«Ми чекали на бензовоз три дні. Люди спали тут у черзі, щоб не втратити своє місце», – говорить один з водіїв з черги
фото: Reuters

Ситуація виникла одразу після низки масштабних відключень електрики

Куба зіткнулася з гострим дефіцитом пального: більшість АЗС на острові закриті, а на тих, що працюють – багатогодинні черги. Про це пише Reuters.

Ситуація виникла одразу після низки масштабних відключень електрики, від яких країна поки що так і не оговталась.

«Ми чекали на бензовоз три дні. Люди спали тут у черзі, щоб не втратити своє місце», – говорить один з водіїв з черги у столиці Армандо Корралес.

Урядові дані, які відстежують процеси поставок пального, показують, що з 11 грудня до Гавани надійшла лише незначна кількість палива. Ситуацію погіршив факт трьох загальнонаціональних відключень світла на Кубі упродовж останніх двох місяців. Через них в країні довелося тимчасово закривати школи та непрофільні підприємства.

Основним постачальником нафти на Кубу є Венесуела. Як виявилось, Каракс у період з січня по листопад скоротив поставки сирої нафти та пального на 44%. Хоча Мексика частково компенсувала різницю, обидві країни постачають головним чином сиру нафту, яку застарілі кубинські НПЗ мають переробляти на бензин та дизель для легковиків, вантажівок та генераторів.

Зазначається, що цьогоріч Куба почала продавати пальне за долари (офіційна валюта – болівар) за несубсидованими цінами, намагаючись зібрати достатньо іноземної валюти для стабілізації постачань. Однак це не допомогло стабілізувати ситуацію.

«Тепер черги розтягуються на кілька миль, навіть якщо ви купуєте пальне за долари», – зазначив інший водій Хорхе Фігередо.

Нагадаємо, уперше національна електромережа Куби вийшла з ладу близько полудня в п'ятницю 18 жовтня після того, як зупинилася найбільша електростанція острова. У суботу, 19 жовтня, вранці мережа знову вийшла з ладу. 20 жовтня мільйони людей залишаються без електроенергії.

Раніше повідомлялося, що кубинці їдуть на війну проти України через щедрі виплати і паспорти РФ. 

Також влада Куби повідомила про розкриття злочинної мережі з торгівлі людьми, учасники якої змушували кубинських громадян воювати на боці Росії в Україні.

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Теги: Куба валюта пальне влада Мексика водій Венесуела бензин

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