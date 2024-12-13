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Більшість енергоблоків України знизили потужність через ранкову атаку РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Більшість енергоблоків України знизили потужність через ранкову атаку РФ
28 листопад МАГАТЕ теж повідомляло, що три атомні електростанції України зменшили виробництво електроенергії
фото з відкритих джерел

Ворог здійснив масовану атаку по енергетиці після того, як МАГАТЕ засудило атаки РФ на критично важливу інфраструктуру України

На цей час 5 з 9 активних атомних енергоблоків України знизили потужність через поновлення атак на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

Варто зазначити, що під час масованої атаки 28 листопад МАГАТЕ теж повідомляло, що три атомні електростанції України зменшили виробництво електроенергії. Йдеться про Хмельницьку, Рівненську та Південноукраїнську АЕС. За словами Гроссі, це вже друге за місяць зниження рівня потужності на цих станціях – вимушений запобіжний захід під час обстрілів.

Вчора, 12 грудня, Рада керуючих МАГАТЕ на позачерговому засіданні ухвалила резолюцію, ініційовану Україною, яка засуджує російські атаки на критично важливу енергетичну інфраструктуру, що забезпечує роботу атомних електростанцій (АЕС).

Нагадаємо, вранці по всій території України лунали сигнали повітряної тривоги. Російські війська атакували нашу країну ракетами та безпілотниками. Ворог здійснив черговий масований удар по Україні. Росія запустила 287 повітряних цілей – 94 ракети та 193 БпЛА.

Згодом стало відомо, що Російська Федерація вчергове б'є по українській енергетиці. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено. Зокрема, через масовану ракетну атаку у Тернопільській області відключено 50 % споживачів.

Також атаковано теплоелектростанції ДТЕК. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що енергетики намагаються запобігти або ж мінімізувати наслідки ворожої атаки.

До слова, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.

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Теги: МАГАТЕ енергетика відключення АЕС обстріл

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