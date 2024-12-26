Вийшли з ладу три кабелі зв'язку між Естонією і Фінляндією

Перебої не мають істотного впливу на кінцевих користувачів, послуги та зв'язок між Естонією і Фінляндією не порушені

Міністр внутрішніх справ Естонії заявив, що регулярність інцидентів у Балтійському морі може призвести до змін у міжнародному морському праві

Три кабелі зв'язку між Естонією і Фінляндією вийшли з ладу. Про це повідомляє Postimees.

Про збої в роботі трьох підводних кабелів зв'язку у Фінській затоці, крім Estlink 2, заявили телекомунікаційні компанії Elisa Eesti AS та CITIC Telecom CPC.

«25 грудня ввечері Департамент захисту прав споживачів і технічного нагляду (TTJA) отримав інформацію про пошкодження трьох підводних кабелів зв'язку між Естонією і Фінляндією. Два з них належать концерну Elisa, ще один - компанії CITIC Telecom», – йдеться у публікації.

У компаніях запевняють, що перебої не мають істотного впливу на кінцевих користувачів, послуги та зв'язок між Естонією і Фінляндією не порушені.

Причина перебоїв невідома. Власники кабелів проводять ремонтні роботи, а відповідні відомства з'ясовують, що могло стати причиною несправностей.

У четвер о 16:00 відбудеться екстрене засідання уряду Естонії, після якого о 18:00 запланована пресконференція щодо аварійного відключення Estlink 2 і захисту підводної інфраструктури.

Оператор Fingrid прогнозує, що електрокабель Estlink 2 не працюватиме кілька місяців. Компанія додала, що місце пошкодження кабелю виявлено, та пообіцяла інформувати про термін відновлення його роботи.

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що регулярність інцидентів у Балтійському морі може призвести до змін у міжнародному морському праві, подібних до перегляду міграційних норм після криз у Східній Європі.

Зовнішні з'єднання Естонії мають багаторазове дублювання – у разі пошкодження підводних кабелів можна використовувати альтернативні кабелі або наземні лінії, що проходять через Латвію. Це гарантує стабільне транскордонне інтернет-з'єднання та безперебійну роботу різних послуг.

Нагадаємо, учора, 25 грудня, фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію. Причина несправності невідома.

Зазначалося, що між Фінляндією та Естонією по Estlink 2 не передається електричний струм, оскільки кабель зазнав пошкодження. Наразі фахівці зʼясовують причину несправності.

Раніше повідомлялося, що Швеція проводить розслідування щодо причетності до пошкодження двох підводних кабелів у Балтійському морі зареєстрованого в Китаї судна Yi Peng 3. Yi Peng 3 є 225-метровим вантажним кораблем, що увійшов до Фінської затоки з Порт-Саїду в Єгипті. Зважаючи на все, на початку листопада він був у Росії в порту Усть-Луга.

За даними телекомунікаційної компанії Cinia, можлива диверсія відбулася 18 листопада після четвертої ранку. За словами виконавчого директора Cinia Арі-Юссі Кнаапіла, несправність кабелю було виявлено о 04.04 ранку. Через 11 секунд кабель повністю обірваний.

У Балтійському морі виявлено ще один пошкоджений підводний кабель зв’язку, що з’єднує Литву та Швецію. Про пошкодження першого кабелю повідомив фінський державний оператор телекомунікаційної інфраструктури C-Link.Як повідомив головний технічний директор литовської телекомунікаційної компанії Telia Андрюс Шемешкявічюс, інцидент стався в неділю вранці близько 10:00.

До слова, китайським судном, яке підозрюють у пошкодженні двох підводних кабелів у Балтійському морі, керував громадянин Росії