На Кубі повний блекаут: без світла залишилось більше 10 млн людей

Школи, університети та деякі державні установи на Кубі не працюватимуть кілька днів

Куба опинилась у загальнонаціональному блекауті після виходу з ладу однієї з найбільших електростанцій, що призвело до відключення електрики по всій країні. Про це повідомляє видання Reuters.

Уряд, очолюваний комуністами, вже закрив школи та неосновні підприємства, а також відправив більшість державних службовців додому в останній спробі зберегти електрику на фоні серйозного дефіциту енергії.

Проте незадовго до полудня електростанція Antonio Guiteras, яка є найбільшою та найефективнішою в країні, вимкнулася, що призвело до повного знеструмлення мережі і залишило без електрики близько 10 мільйонів людей. Офіційні особи не уточнили причину відмови станції.

«Не буде спокою, поки електрику не буде відновлено», – сказав президент Куби Мігель Діас-Канель.

Вимкнення електроенергії стало новим критичним моментом для Куби, де життя стає все більш нестерпним, а мешканці вже відчувають брак їжі, пального, води та медикаментів.

Через нестачу електрики чиновники були змушені скасувати всі неосновні державні послуги в п’ятницю. Закрилися також школи, включаючи університети, до неділі, а розважальні та культурні заходи, зокрема нічні клуби, отримали наказ про закриття.

Серед дня представники влади повідомили про початок заходів для відновлення електропостачання, але визнали, що це займе деякий час. У столиці Гавані практично вся торгівля зупинилася, а багато людей сиділи на вулицях, страждаючи від спеки.

Прем'єр-міністр Мануель Марреро в четвер звинуватив у погіршенні ситуації останніх кількох тижнів так званий «ідеальний шторм» , що є добре відомим більшості кубинців, включаючи старіння інфраструктури, нестачу пального і зростаючий попит. Марреро озвучив ці проблеми під час телевізійного звернення до нації.

Сильні вітри, що виникли через ураган «Мілтон» минулого тижня, паралізували можливості Куби з доставки дефіцитного пального з морських суден на електростанції, як повідомили чиновники. Кубинський уряд також звинувачує торговельне ембарго США та нові санкції, введені за адміністрації Дональда Трампа, у труднощах з придбанням пального та запасних частин для своїх нафтових електростанцій.

Президент Діас-Канель заявив, що «складна ситуація виникла переважно через загострення економічної війни та фінансові й енергетичні переслідування з боку США».

Представник Ради національної безпеки Білого дому підкреслив, що Сполучені Штати не несуть відповідальності за відключення електроенергії на Кубі або за загальну енергетичну кризу на острові. Попит на електрику зріс у зв'язку з розвитком приватного сектору Куби, але постачання пального вичерпалося, що змусило країну звертатися до значно дорожчого спотового ринку, в той час як її уряд перебуває на межі банкрутства.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у ніч з 9 на 10 жовтня ураган «Мілтон» досягнув Флориди. Стихія спричинила підтоплення і руйнування. Напередодні евакуювалися або скористалися допомогою влади в евакуації близько 5 млн людей з 15 округів штату.

Раніше видання Bloomberg інформувало, що громадяни Куби продовжують виїжджати до Росії, щоб приєднатися до війни проти України, попри спроби уряду в Гавані припинити вербування.

Нагадаємо, що влітку повідомлялось про те, що Військово-морські сили США стежили за навчаннями російського ВМФ на Кубі.