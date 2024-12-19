Інформація про стан енергосистеми. ДТЕК звернувся до споживачів

Українці отримують лише мінімальну інформацію про стан енергосистеми

Наразі немає потреби повертатися до графіків стабілізаційних відключень

З міркувань безпеки тимчасово українцям надаватиметься лише мінімальна інформація про стан енергосистеми. Про це повідомив ДТЕК.

«Як тільки буде потреба повернутись до графіків стабілізаційних відключень, ми повідомимо про це першими на нашому телеграм-каналі. Залишаємося з вами та тримаємо руку на пульсі», – пообіцяла компанія.

Також ДТЕК закликав довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 грудня, відключень світла в Україні не прогнозується. Графіки погодинних відключень електроенергій для населення перестали застосовуватися з 17 грудня.

Як повідомлялося, з 16 грудня в Україні діють нові графіки відключень, які рекомендувало Міністерство енергетики. Нововведення допоможуть прогнозувати відключення більш чітко, а також менше знеструмлювати споживачів.

Зазначається, що найменшим часовим інтервалом, з яким працюватимуть оператори системи розподілу, стає проміжок 30 хв. А впродовж щонайменше 3 години 30 хвилин білих зон користувачі будуть зі світлом.

До слова, 13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.