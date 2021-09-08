Нейробіологи назвали нову причину ожиріння

При ожирінні добові коливання гормонів, пов'язаних з прийомом їжі, притупляються або зникають

Причиною ожиріння може бути порушення роботи мозку через надлишок жирів у раціоні, вважають фахівці з Ягеллонського університету в Польщі. Дослідження було опубліковане в журналі The Journal of Physiology.

Вчені використовували дві групи щурів-підлітків віком один місяць. Перша група протягом чотирьох тижнів отримувала збалансоване харчування, 10% загальної калорійності становили жири. У другій групі жири становили 70% всіх калорій, що поглинаються.

Аналіз електричної активності мозку показав зміни в дорсальному вагальному комплексі – групі нервових клітин, що регулює травні процеси. Мозок щурів, що харчувалися дуже жирною їжею, переставав реагувати на гормони, що регулюють апетит, і щури починали переїдати.

Раніше вже було відомо, що при ожирінні добові коливання гормонів, пов'язаних з прийомом їжі, притупляються або зникають. Передбачалося, що це стає наслідком ожиріння, але нові дані вказують на те, що це, ймовірно, його причина.

Переносити висновки на людей вчені не поспішають: щури – нічні тварини, і, можливо, у випадку з людьми результати будуть іншими. Щоб з'ясувати це, необхідні подальші дослідження. Вчені ні в якому разі не рекомендують відмовлятися від жирів, проте споживати їх понад норму не варто.

Раніше інфекціоністка розповіла українцям, як себе поводити після вакцинації. За словами лікарки, після щеплення дуже важливо подбати про засоби індивідуального захисту.

Також кардіологиня розповіла, яка помилка у спеку може коштувати життя.