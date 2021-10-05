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    Вчені виявили нову причину ожиріння

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    Вчені виділили гени на ті, які можуть викликати ожиріння, і ті, які можуть йому запобігти - Вчені виявили нову причину ожиріння
    Вчені виділили гени на ті, які можуть викликати ожиріння, і ті, які можуть йому запобігти
    Фото: Depositphotos

    Вчені відкрили 293 гена, які можуть впливати на масу тіла людини

    Вчені з Університету Вірджинії в США виявили гени, які впливають на набір зайвої ваги, повідомили в пресслужбі вишу. Результати даного дослідження опубліковані в науковому журналі PLOS Genetics.

    За словами вчених, вони відкрили 293 гена, які можуть впливати на масу тіла людини. Лабораторним шляхом вони розділили виділені гени на ті, які можуть викликати ожиріння, і ті, які можуть йому запобігти.

    Як виявилося, до набору ваги призводять 14 генів, а запобігти цьому здатні тільки три.

    «Ми очікуємо, що наш підхід і нові гени, які ми виявили, прискорять розробку методів лікування, що знижують тягар ожиріння», – заявив Ейлін О'Рурк з Коледжу мистецтв і наук UVA, факультету клітинної біології Медичної школи і Центру серцево-судинних досліджень Роберта М. Берна.

    Уточнюється, що дослідження експерти проводили на хробаках, у яких близько 70% загальних генів з людьми.

    Нагадаємо, раніше лікарка-дієтолог Оксана Скиталінська порадила, як вберегтися від про харчових отруєнь.

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    Теги: здоров'я США лікар
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    Вчені виявили нову причину ожиріння