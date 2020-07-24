В Угорщині масово звільняються журналісти провідного сайту новин через тиск уряду Орбана



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Головний редактор видання вважає, що його звільнили через колонки, які він написав на сайті про спроби зовнішнього впливу

Редактори і журналісти, що представляють близько двох третин редакції, заявили, що вирішили піти після того, як рада директорів звільнила головного редактора Шабольца Дулла

В Угорщині з незалежного новинного сайту Index.hu звільнилися три редактори і понад 70 співробітників через «відкриту спробу уряду чинити тиск». Відповідну заяву розміщено на сайті Index.hu.

Зазначається, що редактори і журналісти, що представляють близько двох третин редакції, заявили, що вирішили піти після того, як рада директорів звільнила головного редактора Шабольца Дулла.

«Відставка головреда посилила стурбованість угорських журналістів тим, що уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана підсилює тиск на свободу преси. Ми роками говорили, що вважаємо, що існує дві умови для незалежної роботи Index: не повинно бути ніякого зовнішнього втручання в контент, що публікується в Index, або в його склад і структуру. Його звільнення є явним втручанням у склад редакції, і ми не можемо розглядати це як щось ще, крім відкритої спроби чинити тиск», - йдеться в заяві.

Index близько місяця тому виставив свій так званий «барометр незалежності» на рівень «в небезпеці», щоб сигналізувати про те, що видання бачить спроби ззовні вплинути на його контент. Це барометр публікується з 2018 року.

У середу Ласло Бодолай, керівник фонду, якому належить видавець сайту Index.hu Zrt., заявив, що Дулл не зміг контролювати внутрішню напруженість, що виникла в результаті передбачуваних спроб вплинути на редакцію і це призвело до безладу і падіння доходів.

Дулл у свою чергу заявив, що, на його думку, його звільнили через колонки, які він написав на сайті про спроби зовнішнього впливу, а також через попередження, яке він випустив на індикаторі незалежності Index.

Нагадаємо, в Україні журналістські, медійні та громадські організації, засоби масової інформації, блогери, дописувачі у соціальних мережах звернулися до влади з приводу законопроекту №2693 «Про медіа», запропонованого низкою народних депутатів. У зверненні йдеться про те, що згаданий законопроект порушує право на свободу вираження поглядів, гарантовані Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод.