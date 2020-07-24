В Угорщині масово звільняються журналісти провідного сайту новин через тиск уряду Орбана
Редактори і журналісти, що представляють близько двох третин редакції, заявили, що вирішили піти після того, як рада директорів звільнила головного редактора Шабольца Дулла
В Угорщині з незалежного новинного сайту Index.hu звільнилися три редактори і понад 70 співробітників через «відкриту спробу уряду чинити тиск». Відповідну заяву розміщено на сайті Index.hu.
Зазначається, що редактори і журналісти, що представляють близько двох третин редакції, заявили, що вирішили піти після того, як рада директорів звільнила головного редактора Шабольца Дулла.
«Відставка головреда посилила стурбованість угорських журналістів тим, що уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана підсилює тиск на свободу преси. Ми роками говорили, що вважаємо, що існує дві умови для незалежної роботи Index: не повинно бути ніякого зовнішнього втручання в контент, що публікується в Index, або в його склад і структуру. Його звільнення є явним втручанням у склад редакції, і ми не можемо розглядати це як щось ще, крім відкритої спроби чинити тиск», - йдеться в заяві.
Index близько місяця тому виставив свій так званий «барометр незалежності» на рівень «в небезпеці», щоб сигналізувати про те, що видання бачить спроби ззовні вплинути на його контент. Це барометр публікується з 2018 року.
У середу Ласло Бодолай, керівник фонду, якому належить видавець сайту Index.hu Zrt., заявив, що Дулл не зміг контролювати внутрішню напруженість, що виникла в результаті передбачуваних спроб вплинути на редакцію і це призвело до безладу і падіння доходів.
Дулл у свою чергу заявив, що, на його думку, його звільнили через колонки, які він написав на сайті про спроби зовнішнього впливу, а також через попередження, яке він випустив на індикаторі незалежності Index.
Нагадаємо, в Україні журналістські, медійні та громадські організації, засоби масової інформації, блогери, дописувачі у соціальних мережах звернулися до влади з приводу законопроекту №2693 «Про медіа», запропонованого низкою народних депутатів. У зверненні йдеться про те, що згаданий законопроект порушує право на свободу вираження поглядів, гарантовані Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод.
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