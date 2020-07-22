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    Угорщина надала Україні засоби для ліквідації наслідків повеней

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    Наслідки негоди на заході України - Угорщина надала Україні засоби для ліквідації наслідків повеней
    Наслідки негоди на заході України

    Вартість наданої допомоги – 1 млн грн

    Угорщина передала Україні засоби для ліквідації наслідків повеней у західних областях у розмірі 1 млн гривень.

    Про це повідомила у Facebook посол України в Угорщині Любов Непоп.

    «Сьогодні в ході зустрічі із заступником державного секретаря міністерства зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Андрашом Барані подякувала за рішення канцелярії прем'єр-міністра Угорщини про надання гуманітарної допомоги у зв'язку з повенями в західних областях України на суму 10 млн. форинтів (1 млн. гривень) у вигляді засобів, необхідних для ліквідації наслідків повеней», - написала Непоп.

    Вона зазначила, що прохання про таку допомогу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив своєму угорському колезі Петеру Сійярто під час його візиту до Києва.

    Також на зустрічі з Андрашом Барані йшла мова про ситуацію на Сході України та окупованих територіях. Крім того, обговорювали подальші кроки з реалізації домовленостей, досягнутих під час зустрічі глав МЗС України та Угорщини 25 червня у Києві.  

    Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає 2 млрд грн на ліквідацію наслідків повеней.

    Як відомо, у західних областях України через негоду з 22 червня почалися паводки. Тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці заявили, що затопить щонайменше чотири райони.

    Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

    На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

    МЗС Угорщина посол рятувальники Україна паводок
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