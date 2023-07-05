Маляр розповіла, як бунт Пригожина вплинув на росіян

За словами Маляр, бунт Пригожина став поштовхом для зміни ставлення росіян до вищого керівництва РФ

Розгубленість і пасивність влади РФ під час спроби перевороту призвела до зростання недовіри до неї серед росіян

Бунт керівника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина та його найманців став поштовхом для зміни ставлення росіян до вищого керівництва країни-агресора. Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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«Так званий «марш справедливості» збройного формування найманців Пригожина став поштовхом для зміни ставлення російських громадян та військовослужбовців до вищого військово-політичного керівництва РФ», – написала Маляр.

Заступниця міністра зазначила, що розгубленість і пасивність вищого начальницького складу збройних сил РФ під час спроби перевороту призвела до зростання недовіри офіцерського, сержантського та рядового складу до вищих чинів міноборони та генштабу РФ.

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До того ж окремі командування оперативних об’єднань і з’єднань окупаційних військ намагаються уникнути комплектування підпорядкованих військових частин особами з місць позбавлення волі попри потребу у відновленні втрат особового складу. За словами Маляр, це пов’язано з підвищеними ризиками дезертирства, проявами непокори та імовірними бунтами військових з-поміж колишніх засуджених.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

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У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.

До слова, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов припускає, що ватажок ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин у Білорусі буватиме, але не використовуватиме цю країну для постійного базування «вагнерівців».