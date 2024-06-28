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Вбивство російського пілота в Іспанії: стали відомі нові деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Вбивство російського пілота в Іспанії: стали відомі нові деталі
За даними The Wall Street Journal, у Відні російські чиновники передали кілерам Кузьмінова гроші за вбивство
фото з відкритих джерел

Російські шпигуни, які базуються у Відні, допомагають вербувати агентів і фінансувати російські операції

Кілери отримали готівку за вбивство російського пілота Максима Кузьмінова, який раніше вкрав гелікоптер Мі-8 для України, від російських чиновників, що працюють у Відні. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела в західних спецслужбах.

За словами журналістів, столиця Австрії перетворилася на новий шпигунський центр РФ у Європі після того, як через російське вторгнення в Україну європейські столиці вислали 600 шпигунів, які видавали себе за дипломатів.

За останні два роки кількість російських державних службовців в Австрії зросла з 300-400 людей до понад 500. Більша частина з них – дипломати та адміністратори, серед яких майже половина, за даними австрійських спецслужб, працюють як шпигуни.

Одна з причин, чому Австрія перетворюється на хаб для спецслужб, криється в законодавстві країни. Шпигунська діяльність є законною в Австрії, якщо не спрямована проти самої країни.

Підозрюють, що російські шпигуни, які базуються у Відні, допомагають вербувати агентів і фінансувати російські операції – як-от відстеження в Польщі західних поставок зброї Києву та вбивство Кузьмінова.

«Зараз ми стаємо тягарем для наших сусідів, тому що Росія використовує нас як оперативну базу», – сказав високопоставлений представник австрійської розвідки.

Розвідник зазначив, що Росія надсилає великі обсяги готівки до сусідніх країн, таких як Литва, автомобільним транспортом. Звідти російські дипломати, що базуються в Австрії, переправляють готівку по всій Європі, часто в дипломатичній пошті, яку не може перевірити поліція. У звʼязку з цим інші країни ЄС зараз розглядають чеську пропозицію: заборонити російським дипломатам виїжджати за межі країни, де вони працюють.

Нагадаємо, російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року під час операції Головного управління розвідки Міноборони перегнав гелікоптер Мі-8 армії РФ на територію України, було знайдено мертвим в Іспанії.

Зазначимо, 23 серпня у Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили інформацію про те, що російський вертоліт Мі-8 разом з екіпажем приземлився в Україні та здався у полон.

Спецоперація ГУР, яка тривала понад шість місяців, отримала назву «Синиця». Українська розвідка виманила пілота Мі-8 в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами й перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30СМ. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот і його сімʼя перебували в Україні, родину завчасно вивезли з РФ.

Також російський пілот, капітан і командир гелікоптера Мі-8 Максим Кузьмінов доносив для Головного управління розвідки цінні дані про військові об'єкти. Дану інформацію він надавав Україні ще до проведення історичної спецоперації.

Читайте також: Застрелили з «Макарова» та переїхали автомобілем: NYT розповіла деталі вбивства пілота Кузьмінова
Теги: Відень Австрія пілот вбивство Іспанія російські агенти

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