В Іспанії знайдено мертвим пілота РФ, який перегнав в Україну вертоліт Мі-8

Представник розвідки: «Можемо підтвердити факт смерті»

Російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року під час операції Головного управління розвідки Міноборони перегнав гелікоптер Мі-8 армії РФ на територію України, знайшли мертвим в Іспанії. Про це у коментарі «Суспільному» повідомив речник ГУР Андрій Юсов.

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«Можемо підтвердити факт смерті», – зазначив представник розвідки.

Водночас Юсов не уточнив інформацію стосовно причин смерті пілота.

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Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили інформацію про те, що російський вертоліт Мі-8 разом з екіпажем приземлився в Україні та здався у полон.

Спецоперація ГУР, яка тривала понад шість місяців, отримала назву «Синиця». Українська розвідка виманила пілота Мі-8 в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами й перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30СМ. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот і його сімʼя перебували в Україні, родину завчасно вивезли з РФ.

Також російський пілот, капітан і командир гелікоптера Мі-8 Максим Кузьмінов доносив для Головного управління розвідки цінні дані про військові об'єкти. Дану інформацію він надавав Україні ще до проведення історичної спецоперації.

До слова, пілот, який перегнав до України російський гелікоптер Мі-8, мав отримати винагороду у розмірі $500 тис. у гривневому еквіваленті.