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Російський пілот Кузьмінов ще до операції з Мі-8 допомагав Україні: деталі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Російський пілот Кузьмінов ще до операції з Мі-8 допомагав Україні: деталі
28-річний Максим Кузьмінов, який віддав Україні російський Мі-8
фото: скрін із відео

Кузьмінов передавав українській стороні дані про об'єкти військової інфраструктури, зокрема про аеродроми

Російський пілот, капітан і командир гелікоптера Мі-8 Максим Кузьмінов доносив для Головного управління розвідки цінні дані про військові об'єкти. Дану інформацію він надавав Україні ще до проведення історичної спецоперації. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі Radio NV.

Зазначається, що російський пілот передавав українській стороні дані про об'єкти військової інфраструктури, зокрема про аеродроми. Завдяки цим даним українська сторона згодом атакувала ці об'єкти .

«Можу підтвердити, що інформація, передана пілотом ще до того, як він потрапив на територію України, вже була надзвичайно важливою як для захисту українського неба, так і для враження цілей на території держави-агресора», – повідомив Юсов.

Нагадаємо, 23 серпня з'явилася інформація про те, що на один з аеродромів України у Харківській області приземлився російський гелікоптер Мі-8.

Спецоперація ГУР, яка тривала понад шість місяців, отримала назву «Синиця». Українська розвідка виманила пілота Мі-8 в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами й перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30СМ. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот і його сімʼя перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з РФ.

Вертоліт повністю цілий і поповнить склад ЗСУ після детального вивчення його обладнання.

Пілот переміщеного в Україну російського вертольота Мі-8 28-річний Максим Кузьмінов отримає винагороду $500 тис. у гривневому еквіваленті.

Теги: війна росія Україна пілот

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