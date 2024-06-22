Збірна Іспанії на Євро-2024 у Німеччині може отримати штраф через 16-річного гравця

Згідно з німецьким законодавством особам до 18 років не дозволяється працювати після 20:00

Збірній Іспанії на Євро-2024 у Німеччині може загрожувати штраф за порушення німецьких законів у сфері праці неповнолітніх через 16-річного футболіста Ламіна Ямала. Про це пише Nogomania.

Згідно з німецьким законодавством особам до 18 років не дозволяється працювати після 20:00, за винятком спортсменів, яким дозволено працювати до 23:00.

Для дотримання закону іспанцям, можливо, доведеться міняти Ямала до 23:00. Навіть для матчів, які починаються о 21:00, цих обмежень буде непросто дотриматися, а якщо іспанцям доведеться грати додатковий час або серію пенальті, то взагалі неможливо.

«За місцевим законами Ямал вважатиметься працівником іспанської збірної і під час післяматчевих інтерв'ю, і навіть коли після гри буде приймати душ», – пише Nogomania.

Водночас, німецькі юристи зазначають, що порушення закону не матиме спортивних наслідків, тобто Ямал не буде відсторонений, якщо він гратиме. Проте може бути накладено штраф у розмірі до 30 тис. євро. Хоча на думку юристів, для Ламіна Ямала буде зроблено виняток і збірна Іспанії зможе уникнути штрафу.

Зазначимо, 16-річний гравець вже встиг стати наймолодшим футболістом в історії чемпіонатів Європи з результативною дією на полі (гольовий пас у матчі проти хорватів).

Нагадаємо, збірна Іспанії перемогла Хорватію із рахунком 3:0 у матчі першого туру групи B на чемпіонаті Європи-2024 з футболу. На цьогорічному Євро-2024 Іспанія спробує здобути континентальну першість вперше за 12 років.