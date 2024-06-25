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Україна проситиме екстрадиції підозрюваних у замаху на казахського опозиціонера у Києві

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Україна проситиме екстрадиції підозрюваних у замаху на казахського опозиціонера у Києві
Двоє громадян Казахстану спланували вбивство журналіста
фото: Telegram/Офіс генпрокурора

Зловмисники втекли з України, перетнувши польсько-український кордон

Офіс генерального прокурора розпочинає процедуру екстрадиції підозрюваних у замаху на вбивство казахського журналіста і опозиціонера Айдоса Садикова: Алтая Жаканбаєва та Мейрама Каратаєва. Про це йдеться у відповіді прокуратури на запит «Радіо Свобода».

«Офіс генерального прокурора готує пакет документів для звернення до компетентних органів Республіки Казахстан про екстрадицію двох людей, яких підозрюють в особливо тяжкому злочині», – повідомили у відомстві.

Нагадаємо, 18 червня 2024 року у Києві двоє осіб вчинили замах на вбивство громадянина Казахстану, який має в Україні статус біженця. Правоохоронці встановили нападників на опозиційного казахського журналіста Айдоса Садикова. Ними виявилися двоє громадян Республіки Казахстан, їх оголошено в міжнародний розшук.

Як раніше повідомлялося, унаслідок нападу у Києві постраждав казахський журналіст, керівник опозиційного інтернет-медіа «Басе» Айдос Садиков. 

Зокрема, Садиков відомий критикою казахської влади на своєму YouTube-каналі, а також підтримкою протестів у Казахстані в січні 2022 року, коли для їх придушення вводили війська Організації договору про колективну безпеку.

У жовтні 2023 року Садикова було оголошено в розшук у Казахстані за «розпалювання соціальної, національної, родової, станової чи релігійної ворожнечі». Останнє відео на каналі «Басе», який Садиков вів разом з дружиною, вийшло в день нападу, де президент Токаєв названий «маріонеткою російського впливу».

Нагадаємо, у Києві на вулиці Віктора Ярмоли в районі станції метро «Політехнічний інститут» невідомий підійшов до припаркованого автомобіля та вистрілив у чоловіка, який сидів там з дружиною. Після стрілянини зловмисник втік.

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Теги: метро розшук YouTube журналіст президент інтернет прокурор вбивство Казахстан радіо Свобода відео

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