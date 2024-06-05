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У Польщі запрацювала урядова комісія з розслідування впливу Росії та Білорусі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Польщі запрацювала урядова комісія з розслідування впливу Росії та Білорусі
Як зазначив прем'єр Польщі, перший звіт комісії щодо впливу РФ та Білорусі очікується через два місяці
фото з відкритих джерел

Польща дедалі частіше стикається з провокаціями та деверсіями на замовлення російських і білоруських спецслужб

Урядова комісія Польщі з розслідування російських і білоруських впливів впродовж останніх 20 років розпочала свою роботу. Про це повідомляє пресслужба польського уряду.

«Нам дуже важливо, щоб ця комісія була вільна від будь-яких спокус, політичних чи партійних намірів і щоб вона дала нам перевірену інформацію. Нам – тобто державним органам, а також громадській думці про те, як виглядали в минулому і як виглядають сьогодні реальні загрози з боку Росії та Білорусі», – заявив прем’єр Польщі Дональд Туск.

За словами прем’єра, перший звіт від комісії можна буде очікувати через два місяці.

Водночас міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк заявив, що країна стикається не тільки з впливом, а й з активними діями на замовлення російських і білоруських спецслужб. Мова йде про диверсії та ситуацію на кордоні, які необхідно розслідувати.

«Ми будемо всіляко сприяти, щоб поставлені прем'єром завдання були виконані та донесені до громадян», – наголосив очільник МВС.

За даними польського уряду, очолив комісію голова Служби військової розвідки генерал Ярослав Стружик. Також до неї увійшли ще 10 осіб, серед яких міністри, силовики, дипломати та науковці.

Нагадаємо, у Польщі правоохоронці арештували трьох осіб – двох білорусів і поляка – за підозрою у підготовці диверсій за завданням російської розвідки. За даними свідства, вони планували підпал торгових центрів, ресторанів і будівельних складів.

Як повідомлялося, Державне інформаційне агентство Польщі PAP зазнало хакерської атаки. На його сайті двічі з'явилася новина про мобілізацію поляків на війну з Росією.

До слова, послу Польщі в Росії Кшиштофу Краєвському довелося покинути ресторан у Єкатеринбурзі після того, як місцевий пропагандист, нібито польського походження, почав ставити йому провокативні питання стосовно України.

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Теги: Польща Дональд Туск росія Білорусь російські агенти

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