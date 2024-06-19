Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розстріл українських полонених біля Роботиного: розвідка ідентифікувала окупантів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Розстріл українських полонених біля Роботиного: розвідка ідентифікувала окупантів
У травні поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області окупанти розстріляли українських військовополонених
фото ілюстративне

Епізод страти зафіксовано на відео

Головне управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікувало військових злочинців – військослужбовців окупаційної армії, які розстріляли чотирьох українських військовополонених поблизу Роботиного Запорізької області. Про це інформує пресслужба розвідки. 

«У другій половині травня цього року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області військовослужбовці держави-агресора Росії здійснили черговий воєнний злочин – розстріляли українських військовополонених. Епізод страти зафіксовано на відео: четверо українських військових з піднятими руками без зброї здаються в полон, росіяни змушують їх лягти долілиць та впритул розстрілюють», – зазначили в розвідці.

Фахівці ГУР встановили причетних до воєнного злочину. Ними виявились російські загарбники, що входили до складу штурмової групи 70-го мотострілецького полку (в/ч 71718) 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії південного округу ЗС РФ. «Пункт постійної дислокації вказаної військової частини розташований у місті Шалі (Чечня, Росія). На момент страти українських військовополонених під Роботиним 70 мотострілецьким полком ЗС РФ командував  підполковник Абаєв Юрій Маїрбекович, 1990 року народження, позивний «буйвол», – поінформували в українській розвідці.

Розстріл українських полонених біля Роботиного: розвідка ідентифікувала окупантів фото 1

До воєнного злочину також причетні військовослужбовці 70-го мотострілецького полку російської окупаційної армії: капітан Нагорний Дмитро Олегович – командир 2-го батальйону; старший лейтенант Абуталімов Темірлан Умарович – командир 1-ї штурмової роти; лейтенант Беков Заур Сергійович – командир 3-ї штурмової роти; старший лейтенант Імагазалієв Юсуп Пайзулайович  – командир 6-ї штурмової роти. 

При цьому в розвідці наголосили, що вказані російські воєнні злочинці також можуть бути причетні до вбивства ще кількох українських військовополонених пізніше у травні 2024 року. 

Про це, зокрема, свідчать отримані радіоперехоплення розмови окупантів із 70-го полку ЗС РФ, під час якої один із російських командирів штурмової роти віддає наказ своїм підлеглим розстріляти українських військових. 

Раніше повідомлялося, що російські окупанти розстріляли українських полонених бійців, цього разу біля Роботиного на Запорізькому напрямку. На кадрах видно трьох українських військових, які поклали зброю і виходять з окопу з піднятими угору руками. Після чого росіяни направляють на них зброю і українці падають на землю.

Теги: полон окупанти вбивство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

13 червня День визволення Маріуполя від російських окупантів 2014 року. О 5 годині ранку розпочався штурм із боку ЗСУ, а вже за кілька годин українські бійці взяли штаб бойовиків
13 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 червня, 00:42
Росіяни поцілили в район індивідуальної житлової забудови
Окупанти вдарили авіабомбою по Харкову, у місті вирує пожежа
9 червня, 17:59
США переконані, що Ленг здійснив подвійне вбивство у Флориді
Україна екстрадувала до США американського солдата, який воював проти Росії
4 червня, 08:46
Росія обстрілює обʼєкти енергетики України
Окупанти знищили понад 9 ГВт української генерації – посол
3 червня, 12:51
Влада планує проводити консультації з фахівцями, щоб після відкриття рух дамбою ГЕС був безпечним
Дніпровська ГЕС після нічного обстрілу – у критичному стані
1 червня, 18:44
Прем'єр-міністр залишається під наглядом лікарів
Коли одужає Роберт Фіцо? Лікарі зробили прогноз
28 травня, 08:53
Прокурори спільно з працівниками ДСНС та слідчими СБУ і Нацполіції виявили нерозірваний боєприпас у близько 80 м від будівельного гіпермаркету
«Жертв у «Епіцентрі» могло бути більше»: прокуратура повідомила про жахливу знахідку
27 травня, 19:47
Робота гармашів 92-ї бригади на Харківщині
Оборона Харківщини. Командир 92-ї бригади заявив про успішні контрнаступальні дії
26 травня, 15:36
Туреччина брала участь у пошука гвинтокрила президента Ірану
Туреччина розкрила нові деталі аварії гвинтокрила з Раїсі
21 травня, 09:20

Події в Україні

«Укрзалізниця» запускає додаткові рейси до Одеси на вихідні: деталі
«Укрзалізниця» запускає додаткові рейси до Одеси на вихідні: деталі
Розстріл українських полонених біля Роботиного: розвідка ідентифікувала окупантів
Розстріл українських полонених біля Роботиного: розвідка ідентифікувала окупантів
Соратник президента пояснив, чому Рада планує засекретити судові справи щодо мобілізації і військових
Соратник президента пояснив, чому Рада планує засекретити судові справи щодо мобілізації і військових
Жорстоке вбивство захисника на Донеччині: правоохоронці встановили особу жертви
Жорстоке вбивство захисника на Донеччині: правоохоронці встановили особу жертви
Окупанти атакували енергооб’єкт у центрі України
Окупанти атакували енергооб’єкт у центрі України
Окупанти могли захопити Новоалександрівку: британська розвідка повідомила про наслідки
Окупанти могли захопити Новоалександрівку: британська розвідка повідомила про наслідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Стало відомо, яке покарання отримав зрадник, який «зливав» позиції ЗСУ під Бахмутом
30K
Поляки докорінно змінили думку про українців? Тривожні результати опитування
18K
Коли святкуємо Трійцю 2024 року: дата, традиції, прикмети та найсуворіші заборони
16K
Атака на Львівщину, Блінкен розкрив плани саміту НАТО: головне за ніч
6986
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
4553
ЗСУ вдарили ракетами «Нептун» по нафтобазах у Краснодарському краї – ISW

Новини

Видобувники стикаються з недобросовісними підходами податківців – юрист
Сьогодні, 14:42
Атака на Львівщину, Блінкен розкрив плани саміту НАТО: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Пожежа у РФ, ще одна країна відкликала підпис під комюніке Саміту миру: головне за ніч
Вчора, 06:32
Вірменія пояснила, чому не підписала комюніке Саміту миру, і порадила Києву звернути увагу на поведінку іншої країни
17 червня, 19:17
Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
15 червня, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
14 червня, 17:00

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua