Розстріл українських полонених біля Роботиного: розвідка ідентифікувала окупантів

Епізод страти зафіксовано на відео

Головне управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікувало військових злочинців – військослужбовців окупаційної армії, які розстріляли чотирьох українських військовополонених поблизу Роботиного Запорізької області. Про це інформує пресслужба розвідки.

«У другій половині травня цього року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області військовослужбовці держави-агресора Росії здійснили черговий воєнний злочин – розстріляли українських військовополонених. Епізод страти зафіксовано на відео: четверо українських військових з піднятими руками без зброї здаються в полон, росіяни змушують їх лягти долілиць та впритул розстрілюють», – зазначили в розвідці.

Фахівці ГУР встановили причетних до воєнного злочину. Ними виявились російські загарбники, що входили до складу штурмової групи 70-го мотострілецького полку (в/ч 71718) 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії південного округу ЗС РФ. «Пункт постійної дислокації вказаної військової частини розташований у місті Шалі (Чечня, Росія). На момент страти українських військовополонених під Роботиним 70 мотострілецьким полком ЗС РФ командував підполковник Абаєв Юрій Маїрбекович, 1990 року народження, позивний «буйвол», – поінформували в українській розвідці.

До воєнного злочину також причетні військовослужбовці 70-го мотострілецького полку російської окупаційної армії: капітан Нагорний Дмитро Олегович – командир 2-го батальйону; старший лейтенант Абуталімов Темірлан Умарович – командир 1-ї штурмової роти; лейтенант Беков Заур Сергійович – командир 3-ї штурмової роти; старший лейтенант Імагазалієв Юсуп Пайзулайович – командир 6-ї штурмової роти.

При цьому в розвідці наголосили, що вказані російські воєнні злочинці також можуть бути причетні до вбивства ще кількох українських військовополонених пізніше у травні 2024 року.

Про це, зокрема, свідчать отримані радіоперехоплення розмови окупантів із 70-го полку ЗС РФ, під час якої один із російських командирів штурмової роти віддає наказ своїм підлеглим розстріляти українських військових.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти розстріляли українських полонених бійців, цього разу біля Роботиного на Запорізькому напрямку. На кадрах видно трьох українських військових, які поклали зброю і виходять з окопу з піднятими угору руками. Після чого росіяни направляють на них зброю і українці падають на землю.