Вчені озвучили нову версію появи «Омікрон»-штаму

Науковці встановлюють причини швидкого формування нових мутацій коронавірусу

Вчені розглядають гіпотезу про те, що «Омікрон»-штам з'явився після передачі вірусу від людини до тварини, швидко адаптувався і перейшов назад до людей. Про це агентству Bloomberg розповів співробітник Гарвардської школи громадської охорони здоров'я імені Т.Х. Чана Сикхуліле Мойо.

«Ми все ще намагаємося зрозуміти, як стільки мутацій сформувалися за такий короткий проміжок часу. Якщо ви подивитеся на попередні штами, на «Альфу», на «Бету», то побачите, що мутації накопичувалися із плином часу», – сказав вчений, який був у числі дослідників, які першими визначили новий варіант SARS-CoV-2.

За словами Мойо, те, як «Омікрон» швидко поширився по світу, викликає занепокоєння: судячи з усього, він накопичує власний патерн мутацій.

Раніше Китайські вчені назвали три головні небезпечні властивості «омікрон»-штаму, а експерт з Італії розповів про його заразність.

Як відомо, Швейцарія посилила правила в'їзду з Південної Африки та низки країн.

Також через новий covid-штам 12 країн заборонили польоти до Південної Африки. Кріт того, через новий штам коронавірусу Німеччина б'є на сполох та закриває небо.

А ще Британія припинила польоти до шести країн через новий штам коронавірусу.

Нраніше стало відомо, що Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою «омікрон».

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