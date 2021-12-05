Великобританія змінила правила в'їзду в країну через «Омікрон»

Британія посилила обмеження для іноземців, які хочуть потрапити до країни

Великобританія посилила правила в'їзду в країну через штам коронавірусу «Омікрон». Про це повідомила пресслужба уряду країни.

Із 7 грудня будь-яка людина віком від 12 років, яка бажає поїхати до Великобританії, має показати негативний тест на коронавірус перед від'їздом, зроблений не більше ніж за 48 годин до поїздки.

Крім того, Великобританія додасть Нігерію до «червоного» списку мандрівників із 6 грудня. Рішення ухвалили після того, як в Англії було зареєстровано 21 випадок захворювання на «Омікрон», пов'язаний із поїздками із цієї країни.

«Буде введено тимчасову заборону на поїздки для всіх громадян та жителів країни, які не є громадянами Великобританії та Ірландії, та жителів, які були в Нігерії протягом останніх 10 днів, що означає, що їм буде відмовлено у в'їзді до Великобританії. Це не стосується тих, хто залишився в контрольованій зоні і пролетів транзитом через Нігерію лише під час зміни рейсу», – йдеться в повідомленні.

Нігерія стала 11-ю країною, яка потрапила до «червоного» списку через штам «Омікрон». Через штам усіх вакцинованих пасажирів, які прибувають до Великобританії, зобов'язали пройти ПЛР-тест і самоізолюватися, поки вони не одержать негативного результату.

До слова, у світі зробили понад 8,09 млрд щеплень проти коронавірусної інфекції.

Як відомо, Великобританія готується оголосити про запуск національного пілотного проєкту з використання препарату проти коронавірусу Lagevrio, також відомого як Molnupiravir.

Нагадаємо, у двох бегемотів у зоопарку Антверпена в Бельгії виявлено коронавірус.

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