На президента Бразилії завели справу за висловлювання про ковід-щеплення

Раніше щодо Болсонару розпочали розслідування через його підходи до боротьби з пандемією

Верховний суд Бразилії відкрив провадження щодо президента країни Жаїра Болсонару, через його заяви, що вакцини від коронавірусу можуть збільшувати ймовірність захворювання на СНІД. Про це повідомляє BBC.

Нещодавно Болсонару заявив про певне «припущення, що у повністю вакцинованих проти коронавірусу людей СНІД розвивається набагато швидше, ніж очікувалося».

Як зазначається, науковці та медексперти відкинули таке твердження. Проте президент Бразилії, який сам відмовився щепитися від коронавірусу, стверджував, що він процитував статтю з журналу.

Болсонару часто публічно ставить під сумнів ефективність ковід-вакцин. Щодо нього вже почато окреме розслідування стосовно його підходу до боротьби з пандемією.

Суддя Верховного суду Бразилії Александре де Мораєс ухвалив постанову, що президент Болсонару «використав методи масового поширення інформації у соціальних мережах», що потребує подальшого розслідування.

Мораєс також доручив головному прокурору Бразилії Аугусто Арасу встановити, чи пов’язані заяви президента з групою його прихильників, стосовно яких вже ведеться розслідування щодо масштабного продукування фейкових новин.

Нагадаємо, Конгрес сенаторів Бразилії проголосував за те, щоб висунути звинувачення президенту країни Жаїру Болсонару за його дії, пов’язані з Covid-19.

Також Youtube заблокував канал президента Бразилії за фейки про вакцинацію.

Це вже друге з липня порушення бразильським лідером правил Youtube. Перше попередження було винесено йому в липні за твердження про те, що носіння масок не допомагає захиститися від зараження коронавірусом.

Як стало відомо, YouTube буде видаляти весь контент, який поширює будь-яку дезінформацію про схвалену в світі вакцину від коронавірусу.

Нещодавно президент Бразилії Жаір Болсонару, який прибув до Нью-Йорка, щоб взяти участь у генеральній асамблеї ООН, був змушений вечеряти на вулиці – його не пустили в ресторан через відсутність щеплення від коронавірусу.

Нагадаємо, Болсонару був засуджений до штрафу за участь у масовому заході без маски в Сан-Паулу. Йому довелося заплатити $108.

У грудні 2020 року президент Бразилії відмовився вакцинуватися від Covid-19.

Раніше 65-річний Болсонару неодноразово брав під сумнів реальність пандемії Covid-19 і порушував соціальну дистанцію. Влітку він перехворів коронавірусною інфекцією.

На початку липня у президента Бразилії з’явилася лихоманка й 7 липня у нього вперше підтвердили Covid-19. З того часу Болсонару працював з дому й не відвідував громадські заходи.