В Україні повністю вакциновані від коронавірусу 7,4 мільйона людей, – МОЗ

За останню добу проведено 177765 щеплень

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 10156229 людей, з них отримали одну дозу – 10156227 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7421546 людей. Загалом проведено 17577773 щеплення. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Вакциною «Ковішелд» загалом щеплено 487187 осіб, «Коронавак» – 3006348, «Комірнаті» – 4213193, «Астразенека» – 1326779, «Янссен» – 20 680, «Модерна» – 177765. Також у МОЗ додали, що 94% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані.

За останню добу проведено 177765 щеплень: одну дозу вакцини отримали 133 251 українців, другу дозу – 44514. Вакциною «Коронавак» щеплено 65 964 осіб, «Комірнаті» – 79377, «Астразенека» – 32424.

Щеплення проводилось 844 мобільними бригадами з імунізації, 2560 пунктами щеплення та 442 центрами вакцинації населення.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 17430 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1108, медпрацівників – 178. Також за минулу добу госпіталізовано – 5663 особи, летальних випадків – 336, одужало – 5269 осіб.