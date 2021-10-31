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    В Україні повністю вакциновані від коронавірусу 7,4 мільйона людей, – МОЗ

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    Щеплення проводилось 844 мобільними бригадами з імунізації - В Україні повністю вакциновані від коронавірусу 7,4 мільйона людей, – МОЗ

    Щеплення проводилось 844 мобільними бригадами з імунізації

    Фото з відкритих джерел

    За останню добу проведено 177765 щеплень

    Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 10156229 людей, з них отримали одну дозу – 10156227 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7421546 людей. Загалом проведено 17577773 щеплення. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

    Вакциною «Ковішелд» загалом щеплено 487187 осіб, «Коронавак» – 3006348, «Комірнаті» – 4213193, «Астразенека» – 1326779, «Янссен» – 20 680, «Модерна» – 177765. Також у МОЗ додали, що 94% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані.

    За останню добу проведено 177765 щеплень: одну дозу вакцини отримали 133 251 українців, другу дозу – 44514. Вакциною «Коронавак» щеплено 65 964 осіб, «Комірнаті» – 79377, «Астразенека» – 32424.

    Щеплення проводилось 844 мобільними бригадами з імунізації, 2560 пунктами щеплення та 442 центрами вакцинації населення.

    Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 17430 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1108, медпрацівників – 178. Також за минулу добу госпіталізовано – 5663 особи, летальних випадків – 336, одужало – 5269 осіб.

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    Теги: карантин щеплення вакцинація населення коронавірус
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    В Україні повністю вакциновані від коронавірусу 7,4 мільйона людей, – МОЗ