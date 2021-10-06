Стало відомо, якою буде кількість померлих від коронавірусу в Україні до кінця року

За песимістичного сценарію розвитку подій ця цифра може досягти 92 тис. людей

До кінця поточного року кількість померлих від коронавірусу в Україні може досягнути позначки у 92 тис. осіб. Таку цифру озвучив під час онлайн-брифінгу керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

«За оцінками KSE, на кінець 2021-го може бути від 68 тисяч померлих за оптимістичного сценарію і до 92 тисяч померлих за песимістичного сценарію», – повідомив він.

Експерт також додав, що у поточному кварталі очікується більша кількість смертей, за усі попередні. . Це спричинене агресивністю штаму Delta.

«Поки що очікуємо, що за середнього сценарію матимемо не значно більше смертей, ніж у другому кварталі. Але все-таки більше навіть за середній сценарій», – підсумував Ганіченко.

Нагадаємо, останніми днями в Україні спостерігається спалах коронавірусної хвороби. За минулу добу, 5 жовтня, в країні зафіксували понад 12,7 тис. нових підтверджених випадків Covid-19. До лікарень потрапили 3745 людей з Сovid-19 чи підозрою на хворобу.

Станом на ранок 6 жовтня вже 11 областей України перебували у помаранчевій зоні за темпами поширення захворювання.

До слова, раніше ми показали, як біля «коронавірусної» лікарні в Києві швидкі по п’ять годин стоять в черзі.

Крім того, напередодні у РНБО роз'яснили, коли українцям чекати піку Covid-19 та чи вакцинують дітей.

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