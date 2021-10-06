  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Стало відомо, якою буде кількість померлих від коронавірусу в Україні до кінця року

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Коронавірус продовжує поширюватися Україною загрозливими темпами - Стало відомо, якою буде кількість померлих від коронавірусу в Україні до кінця року
    Коронавірус продовжує поширюватися Україною загрозливими темпами
    фото: unn.com.ua

    За песимістичного сценарію розвитку подій ця цифра може досягти 92 тис. людей

    До кінця поточного року кількість померлих від коронавірусу в Україні може досягнути позначки у 92 тис. осіб. Таку цифру озвучив під час онлайн-брифінгу керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

    «За оцінками KSE, на кінець 2021-го може бути від 68 тисяч померлих за оптимістичного сценарію і до 92 тисяч померлих за песимістичного сценарію», – повідомив він.

    Експерт також додав, що у поточному кварталі очікується більша кількість смертей, за усі попередні. . Це спричинене агресивністю штаму Delta.

    «Поки що очікуємо, що за середнього сценарію матимемо не значно більше смертей, ніж у другому кварталі. Але все-таки більше навіть за середній сценарій», – підсумував Ганіченко.

    Нагадаємо, останніми днями в Україні спостерігається спалах коронавірусної хвороби. За минулу добу, 5 жовтня, в країні зафіксували понад 12,7 тис. нових підтверджених випадків Covid-19. До лікарень потрапили 3745 людей з Сovid-19 чи підозрою на хворобу.

    Станом на ранок 6 жовтня вже 11 областей України перебували у помаранчевій зоні за темпами поширення захворювання.

    До слова, раніше ми показали, як біля «коронавірусної» лікарні в Києві швидкі по п’ять годин стоять в черзі.

    Крім того, напередодні у РНБО роз'яснили, коли українцям чекати піку Covid-19 та чи вакцинують дітей.

    Читайте також:

    Теги: смерть хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стало відомо, якою буде кількість померлих від коронавірусу в Україні до кінця року