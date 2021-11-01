У «Дельта»-штаму Covid-19 третина нових симптомів: як змінився перебіг хвороби

Втрата нюху і смаку сьогодні знову стали одними з основних ознак коронавірусу

Симптоми нового штаму коронавірус «Дельта», який наразі лютує в Україні, дещо змінилися. Серед вже раніше відомих симптомів Covid-19 зараз з'явилися нові. Про це розповіли лікарі з Києва та Львова, які працюють з хворими на коронавірус, пише ТСН.ua.

«Симптоми частково залишилися класичними: втрата нюху та смаку, температура. Але відсотків 30 – це нові симптоми. Приміром, сильний головний біль, задуха, пневмонія, яка виникає одразу, вже може бути на 2-3 день після початку захворювання, низька сатурація, котра теж різко виникає майже одразу. Її важко спрогнозувати. Також пацієнти часто скаржаться на нудоту, проблеми зі шлунково-кишковим трактом. «Дельта»-варіант має стрімке протікання. Крім того, особливістю «Дельти» є поліорганність, тобто коли вражається багато органів: це може бути легені, серце, шлунок, нирки і т.д. Часто хворі скаржаться на гастрит. Часто виникає підвищення тиску, особливо у перший день прояву захворювання, потім він різко може падати», – розповіла лікарка з Дарницького району Києва Олена Лазаренко.

Крім того, за словами Олени Лазаренко, наразі хворіє багато молодих українців.

«Це 20-30 років, 40-60. Людей літнього віку менше, ніж було в минулі хвилі, можливо, вони більше дотримуються протиепідеміологічних обмежень та сидять вдома», – зауважує медикиня.

Головна епідеміологиня Львівщини Наталія Іванченко-Тімко каже, що втрата нюху і смаку сьогодні знову стали одними з основних симптомів Covid-19.

«Якщо говорити про клінічний перебіг коронавірусу, то впродовж останніх двох тижнів знову почали з’являтись такі симптоми, як аносмія та втрата смаку. Їх не було вже тривалий час. Запалення легень та пневмонії й надалі виникають. Масових повідомлень про тромбози поки ще нема. Але серед числа летальних випадків через Covid-19, то досить багато є тромбоемболій легеневої артерії», – розповіла експертка.

Епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк також зауважує, що коронавірус дедалі більше вражає молодих людей, хоч для старшого покоління він і далі залишається таким же небезпечним.

Читайте також: