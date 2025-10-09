Головна Світ Соціум
Вчені розробили перший аналіз крові для виявлення синдрому хронічної втоми

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Хронічна втома часто не вважається серйозною проблемою у суспільстві
Дослідження можуть дати надію пацієнтам із синдромом хронічної втоми

Британські вчені оголосили про створення першого у світі аналізу крові для виявлення міалгічного енцефаломієліту – синдрому хронічної втоми (ME/CFS). Раніше діагностика цього захворювання проводилася виключно на основі симптомів, що часто призводило до багаторічних затримок у постановці правильного діагнозу. Як повідомляє «Главком», про це пише The Guardian.

Професор Дмитро Пшежецький з Медичної школи Університету Східної Англії зазначив, що ME/CFS є серйозним захворюванням з характерною крайньою втомою, яка не проходить після відпочинку. «Ми знаємо, що деякі пацієнти скаржаться на те, що їх ігнорують або навіть кажуть, що їхня хвороба «лише в їх голові». Наше відкриття надає можливість створення простого та точного аналізу крові для підтвердження діагнозу, що може призвести до більш ранньої підтримки та більш ефективного лікування», – додав він.

Спільно з компанією Oxford Biodynamics вчені досліджували особливості згортання ДНК у 47 пацієнтів з тяжкою формою ME/CFS та 61 здорової людини. Вони виявили унікальну закономірність, яка постійно присутня у людей із цим захворюванням і відсутня у здорових учасників.

Тест демонструє чутливість 92% та специфічність 98%, що означає високу ймовірність правильного визначення як позитивних, так і негативних випадків захворювання.

Однак медичні експерти, які не брали участь у дослідженні, закликають до обережності. Доктор Чарльз Шеперд з заявив, що ці результати здаються важливим кроком уперед, але необхідно встановити, чи виявлена ​​аномалія зберігається на ранніх стадіях захворювання і при легких формах. Також потрібно перевірити, чи відсутня вона при інших хронічних запальних та аутоімунних захворюваннях із схожими симптомами.

Нагадаємо, дослідники з Університетського коледжу Лондона (UCL) дійшли висновку, що нестача життєво важливих мікроелементів, таких як йод, магній та залізо, могла суттєво вплинути на еволюцію людини, залишивши відбиток у її ДНК.

