Протести у США: хвиля обурення через вбивство матері трьох дітей не вщухає

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Протести у США: хвиля обурення через вбивство матері трьох дітей не вщухає
Вивіска на честь Рене Гуд, яку смертельно поранив офіцер ICE на початку тижня, у Міннеаполісі, штат Міннесота
Вбита агентом міграційної служби Рене Ніколь Гуд була поеткою та випускницею університету, виховувала трьох дітей 6, 12 та 15 років

Загальнонаціональні акції протесту проти Служби імміграційного та митного контролю (ICE) тривають. Головною вимогою мітингувальників у багатьох американських містах залишається негайне виведення федеральних агентів із громад. Приводом для масштабного збурення стало вбивство мешканки Міннеаполіса Рене Гуд співробітником імміграційної служби. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

У центрі Нью-Йорка багатотисячний натовп заповнив вулиці Мангеттена. Протестувальники несли перевернуті прапори США та портрети загиблої Рене Гуд, а біля вежі Трамп-тауер скандували антифашистські гасла. Схожі, хоча й менші за масштабом акції відбулися в Сіетлі та Портленді, де до активістів приєдналися місцеві політики, зокрема новообрана мерка Кеті Вілсон.

Демонстрації охопили також Атланту та Лос-Анджелес. У цих містах люди з плакатами проти діяльності ICE виходили на жваві перехрестя, отримуючи підтримку від водіїв, що проїжджали повз. Громадські активісти наголошують, що вбивство у Міннеаполісі стало останньою краплею, а сама діяльність федеральної служби тепер сприймається як пряма загроза громадській безпеці по всій країні.

Особлива атмосфера зберігається у самому Міннеаполісі. Біля меморіалу Рене Гуд люди згуртувалися навколо музичних інструментів, виконуючи пісні про єдність. Попри морозну погоду, мешканці продовжують нести квіти та плакати до місця вшанування пам'яті загиблої, перетворюючи вулиці міста на осередок мирного супротиву та солідарності.

Нагадаємо, у США стрімко загострюється протистояння між владою штату Міннесота та федеральним урядом. Причиною став інцидент, під час якого агент імміграційної служби (ICE) застрелив 37-річну громадянку США Рене Ніколь Гуд. Трагедія вже спровокувала масові протести у понад 10 містах країни. 

Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) та секретарка Крісті Ноем офіційно назвали дії агента самообороною. За їхньою версією, жінка намагалася протаранити офіцерів, що було класифіковано як «внутрішній тероризм». Дональд Трамп у соцмережах також заявив, що загибла нібито «переїхала офіцера».

До слова, на тлі масових протестів у США через дії імміграційної служби, у Портленді (штат Орегон) стався новий інцидент із застосуванням зброї міграційними агентами. В результаті стрілянини двоє людей, чоловік та жінка, отримали поранення та були госпіталізовані.

