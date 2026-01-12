Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія посилює контроль над інтернетом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія посилює контроль над інтернетом
фото з відкритих джерел

Правила змінилися і тепер російські платформи мають архівувати всі текстові, аудіо- та відеоповідомлення

З 1 січня 2026 року в Росії набрали чинності нові правила, які зобов'язують інтернет-сервіси зберігати всі дані користувачів протягом трьох років. Як повідомляє «Главком» із посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО, цей крок спрямований на безпрецедентне посилення цензури та контролю над громадянами.

Згідно з нововведеннями, російські платформи мають архівувати всі текстові, аудіо- та відеоповідомлення. Важливо, що термін зберігання поширюється навіть на ту інформацію, яку користувачі видалили самостійно.

Силовики отримали право вимагати доступ до архівів у будь-який час, що фактично ліквідує поняття приватності листування. Раніше термін зберігання даних становив один рік, тепер його збільшено втричі.

Офіційною причиною змін влада називає «боротьбу з шахрайством», проте експерти впевнені: це інструмент для переслідування за «екстремізм» чи «дискредитацію влади».

У ЦПД зазначають, що такі заходи провокують жорстку самоцензуру серед населення. Люди починають боятися висловлювати власну думку навіть у приватних чатах, що дозволяє Кремлю остаточно вибудувати «цифрову державу страху», де залякування є головним методом управління.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року Російська Федерація продемонструвала безпрецедентні темпи примусового вилучення приватного майна, що фактично означає демонтаж ринкової моделі на користь державного управління. Як повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, масштаби конфіскацій зросли в геометричній прогресії.

Як відомо, президент США Дональд Трамп починає сприймати Володимира Путіна як основну заваду на шляху до завершення війни в Україні. За даними джерел The Telegraph, американський лідер зараз більше розчарований позицією Кремля, ніж діями Володимира Зеленського, і бачить у тактиці РФ свідоме затягування часу.

Співрозмовники видання зазначають, що останні кроки Білого дому – зокрема захоплення нафтового танкера під російським прапором та підтримка нового пакета санкцій – є прямим попередженням для Путіна. Трамп, який зазвичай поєднує методи тиску та заохочення, наразі фактично відмовився від останніх. Джерело з оточення президента зауважило, що «пряників» для Москви у Трампа більше не залишилося.

Теги: росія інтернет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп не дотиснув Зеленського, як хотіли у Кремлі, хоча і розсипався в компліментах на адресу Путіна
Переговори заходять у глухий кут: Путін піднімає ставки
30 грудня, 2025, 12:01
Тіньовий флот РФ як інструмент диверсій: чому Європа безсила перед морським шпіонажем
Тіньовий флот РФ як інструмент диверсій: чому Європа безсила перед морським шпіонажем
20 грудня, 2025, 02:26
Сарваров народився 11 березня 1969 року
Воював у Чечні, Сирії та Україні: що відомо про генерала Сарварова, ліквідованого у Москві
22 грудня, 2025, 09:29
Росія втратила у війні з Україною понад 1,2 млн військових
У Міноборони озвучили втрати росіян у 2025 році
1 сiчня, 17:38
Путіну буде важче укласти угоду з Україною
Маринович про мирну угоду: У Путіна складніша ситуація, ніж у Зеленського
6 сiчня, 10:07
РФ поширює фейки про домагання до українських дітей у ЄС
ЦПД: Росія поширює фейк про нібито домагання до українських дітей у ЄС
8 сiчня, 14:01
Родіон Мірошник заговорив про мову та віру в Україні
Москва згадала про денацифікацію і поставила ще одну вимогу Україні
25 грудня, 2025, 08:43
У результаті мінно-вибухового ураження загорівся військовий автомобіль КамАЗ, який перевозив особовий склад ворожого підрозділу
На Кубані підірвався КамАЗ з окупантами (відео)
4 сiчня, 14:31
У РФ обвалилися продажі іномарок
У РФ обвалилися продажі іномарок
7 сiчня, 10:03

Соціум

Росія посилює контроль над інтернетом
Росія посилює контроль над інтернетом
Протести у США: хвиля обурення через вбивство матері трьох дітей не вщухає
Протести у США: хвиля обурення через вбивство матері трьох дітей не вщухає
Папа Римський згадав про страждання українців
Папа Римський згадав про страждання українців
Під час захоплення Мадуро США застосували загадкову зброю – New York Post
Під час захоплення Мадуро США застосували загадкову зброю – New York Post
Кухня, резервуари з водою, генератори. Як обладнані укриття у Швейцарії
Кухня, резервуари з водою, генератори. Як обладнані укриття у Швейцарії
Кадиров при смерті, у нього відмовили нирки – джерело в розвідці
Кадиров при смерті, у нього відмовили нирки – джерело в розвідці

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Сьогодні, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
Вчора, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Вчора, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Вчора, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
10 сiчня, 06:01
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
9 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua