Правила змінилися і тепер російські платформи мають архівувати всі текстові, аудіо- та відеоповідомлення

З 1 січня 2026 року в Росії набрали чинності нові правила, які зобов'язують інтернет-сервіси зберігати всі дані користувачів протягом трьох років. Як повідомляє «Главком» із посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО, цей крок спрямований на безпрецедентне посилення цензури та контролю над громадянами.

Згідно з нововведеннями, російські платформи мають архівувати всі текстові, аудіо- та відеоповідомлення. Важливо, що термін зберігання поширюється навіть на ту інформацію, яку користувачі видалили самостійно.

Силовики отримали право вимагати доступ до архівів у будь-який час, що фактично ліквідує поняття приватності листування. Раніше термін зберігання даних становив один рік, тепер його збільшено втричі.

Офіційною причиною змін влада називає «боротьбу з шахрайством», проте експерти впевнені: це інструмент для переслідування за «екстремізм» чи «дискредитацію влади».

У ЦПД зазначають, що такі заходи провокують жорстку самоцензуру серед населення. Люди починають боятися висловлювати власну думку навіть у приватних чатах, що дозволяє Кремлю остаточно вибудувати «цифрову державу страху», де залякування є головним методом управління.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року Російська Федерація продемонструвала безпрецедентні темпи примусового вилучення приватного майна, що фактично означає демонтаж ринкової моделі на користь державного управління. Як повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, масштаби конфіскацій зросли в геометричній прогресії.

Як відомо, президент США Дональд Трамп починає сприймати Володимира Путіна як основну заваду на шляху до завершення війни в Україні. За даними джерел The Telegraph, американський лідер зараз більше розчарований позицією Кремля, ніж діями Володимира Зеленського, і бачить у тактиці РФ свідоме затягування часу.

Співрозмовники видання зазначають, що останні кроки Білого дому – зокрема захоплення нафтового танкера під російським прапором та підтримка нового пакета санкцій – є прямим попередженням для Путіна. Трамп, який зазвичай поєднує методи тиску та заохочення, наразі фактично відмовився від останніх. Джерело з оточення президента зауважило, що «пряників» для Москви у Трампа більше не залишилося.