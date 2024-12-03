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Вчені створили нешкідливий порошок, що поглинає парниковий газ із повітря

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Вчені створили нешкідливий порошок, що поглинає парниковий газ із повітря
Новий порошок може успішно вбирати та виділяти вуглець понад 100 разів
фото: Zihui Zhou

The Guardian: Новий порошок, який вловлює вуглець, може стати «квантовим стрибком» для промисловості

Американські вчені з Каліфорнійського університету в Берклі створили порошок, здатний поглинати вуглекислий газ з повітря та вивільняти його за відносно низької температури. Про це пише The Guardian.

За словами авторів розробки, матеріал є кристалічним ковалентним органічним каркасом на основі олефіну. Його сильні хімічні зв'язки дозволяють речовині поглинати вуглець із атмосфери. Сама речовина нешкідлива для довкілля та здоров'я людини.

Команда протестувала новий порошок у лабораторії та виявила, що він може успішно вбирати та виділяти вуглець понад 100 разів.

Кристали заповнюються вуглецем приблизно за дві години, а потім їх потрібно нагріти, щоб звільнити газ, перш ніж розпочати процес знову. Для виділення вуглецю потрібна температура близько 50.

Це робить речовину більш досконалою порівняно з іншими методами, що вимагають набагато вищої температури для отримання вуглекислоти. На думку вчених, розробка зможе вирішити одну з головних проблем технологій із прямого захоплення вуглекислого газу з повітря, пов'язану з високою енергоємністю процесу.

До слова, майже два десятиліття тому рівень метану в атмосфері, небезпечного парникового газу, який у короткостроковій перспективі є більш ніж у 80 разів потужнішим за вуглекислий газ, почав збільшуватися. На думку вчених, вони з'ясували причину такої катастрофічної ситуації. 

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Теги: наука повітря розробка вчені

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