З аеродрому «Оленья» вилетіло 6 бортів Ту-95МС, які можуть нести крилаті ракети

Росіяни підняли в повітря літаки Ту-95МС

Зранку, 15 листопада, Росія підняла у небо 6 бомбардувальників Ту-95МС. Вони вилетіли з аеродрому «Оленья». Про це інформують в Телеграм Повітряні сили.

«Відмічається активність 6-ти бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що здійснюють політ у південно-східному напрямку», – йдеться у повідомленні о 05:57.

У разі ракетної загрози буде повідомлено додатково. Крім того, військові закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, напередодні росіяни в черговий раз атакували місто Одеса ракетами та дронами. Є загибла жінка, а також поранено дев'ять людей, серед них дитина. Державна служба з надзвичайних ситуацій показала наслідки удару.

До слова, зранку, 13 листопада, російські загарбники завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Уперше за останні 73 дні. Про це повідомив Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко попередив киян про ворожий безпілотник над центром столиці. Він закликав громадян перебувати в укриттях до завершення небезпеки.

Як повідомлялося, вранці 13 листопада у столиці працювали Сили протиповітряної оборони, у місті лунала тривога через загрозу ракетних та дронових ударів. У соцмережах повідомлялиь про пожежу внаслідок влучання у Києві та Броварах.