Мінлива хмарність, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 8 листопада

В Україні 8 листопада очікується хмарна погода з проясненнями

8 листопада синоптики прогнозують ранкові заморозки майже по всій території України. Очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У п'ятницю в Україні передбачається без опадів, лише у східних і Сумській областях вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у західних областях – туман.

Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +3 до -1°C, у східних областях +1-6°C. Вдень повітря прогріється до +4-9°C тепла, на півдні та в Криму буде тепліше – +10-15°C. У північних регіонах прогнозується +7-9°C вдень.

Прогноз погоди на 8 листопада фото: Укргідрометеоцентр

У Київській області очікується день без опадів, але із мінливою хмарністю. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +3 до -2°C, а вдень підніметься до +4-9°C. У Києві вночі очікується близько +2°C, а вдень - +7-9°C.