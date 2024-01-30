Суд зменшив розмір застави ексголові Верховного суду Князєву

Ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву продовжили дію запобіжного заходу ще на два місяці

Запобіжний захід тримання під вартою продовжено до 29 березня

Вищий антикорупційний суд продовжив дію запобіжного заходу ще на два місяці ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Вищий антикорупційний суд підтримав пропозицію прокурора щодо продовження строку арешту до 29 березня. Проте суму застави зменшили з 20 млн грн до 18,2 млн грн. Якщо цю суму буде внесено, Князєв зможе вийти з-під варти, але на нього буде покладено низку процесуальних обов’язків.

«30 січня 2024 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію прокурора САП та продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому голові Верховного суду», – сказано в повідомленні.

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Як відомо, НАБУ затримало Князєва у травні за підозрою в отриманні нібито неправомірно вигоди за рішення суду у справі приватних компаній.

Ексголова ВСУ вину в інкримінованих йому злочинних не визнає, а саму справу називає наслідком політичної боротьби.

Як повідомлялося, на початку жовтня правоохоронці завершили досудове розслідування у справі стосовно колишнього голови ВС.

Нагадаємо, що у «справі Князєва», судді ВАКС вже тричі зменшували заставу – зі 107 млн грн – до 45 млн грн. Крім того, судді Вищого антикорупційного суду раніше прийняли рішення про повернення коштів, вилучених під час обшуків у Князєва вдома. Детективи НАБУ тим часом й досі не знайшли майже півмільйона доларів, які за їх версією були передані Князєву.

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Як повідомлялося, 15 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали голову ВС Князєва та вилучили 2,7 млн дол.

5 грудня ВАКС продовжив дію запобіжного заходу Князєву і зменшив йому розмір застави з 35 млн грн до 27 млн грн.

Також Печерський районний суд Києва на підставі матеріалів Національного агентства з питань запобігання корупції визнав винним колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків, зобов’язав сплатити штраф в розмірі 2 тис. 550 грн і конфіскував подарунок в сумі 906 тис. 600 грн.