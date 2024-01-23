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Правоохоронці повідомили, де перебував Роман Гринкевич до затримання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Правоохоронці повідомили, де перебував Роман Гринкевич до затримання
Адвокати Романа Гринкевича подали апеляцію на ухвалу суду про запобіжний захід
фото: «Суспільне»

Син бізнесмена щоразу використовував заходи конспірації, щоб його неможливо було відстежити

Син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Роман, який фігурує у справі про схеми на закупівлях Міноборони для потреб армії, переховувався від органів слідства в Києві, а потім дістався до Одеси, щоб покинути Україну. Про це повідомила радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону.

«На початку січня цього року було проведено низку обшуків у провадженні щодо закупівель одягу для армії. Звичайно, усвідомлюючи подальші наслідки, син львівського бізнесмена не ночував удома», – йдеться в заяві.

Зазначається, що за 3 дні після обшуків він вирішив утекти, щоб уникнути правосуддя. За оперативними даними ДБР, 14, 15 і 16 січня він інкогніто перебував у Києві та відповідно десь пересувався і в передмісті був також.

Радниця з комунікації ДБР повідомила, що він щоразу використовував заходи конспірації, щоб його неможливо було відстежити. За її словами, 16 січня йому вдається виїхати зі столиці до Одеси, де він активно починає шукати людей, які б за окрему плату погодилися нелегально, але провести його через кордон.

«Підозрюваний планував усе це зробити протягом доби... Він думав, що за добу він знайде, так би мовити «спільників» і зможе перетнути кордон. Але не так сталося, як гадалося», – сказала Сап'ян.

Також відомо, що адвокати Романа Гринкевича подали апеляцію на ухвалу суду про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави у понад 500 млн грн, пише «Суспільне».

Зазначається, що про це  розповів адвокат Романа Гринкевича Андрій Гуджал. За його словами, дату засідання ще не призначено. 

Нагадаємо, Роман Гринкевич став фігурантом справи свого батька – львівського підприємця Ігоря Гринкевича. Слідство встановило, що він через підставні компанії вигравав контракти на постачання одягу та їжі для української армії, але частина з них або не була виконана, або була виконана з великою затримкою чи не в повному обсязі. Загалом йдеться про понад 20 контрактів. За попередньою оцінкою слідства, державі було завдано збитків на 1 млрд гривень.

Вчора Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Роману Гринкевичу, який фігурує у справі про схеми на закупівлях Міноборони для потреб армії.

Як повідомлялося, затримання Романа Гринкевича сталося 22 січня в Одесі о 6:50 ранку при спробі виїхати за кордон. За даними слідства, підозрюваний виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни. 19 січня за клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання.

Нагадаємо, 18 січня ДБР оголосило в ​розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа, якого правоохоронці викрили на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ. Згодом Державне бюро розслідувань пояснило, що відразу не могло його заарештувати, оскільки для цього потрібно назбирати достатньо доказів. 

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Теги: Гринкевич суд правосуддя

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