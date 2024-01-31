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Конвенція про расову дискримінацію. Суд ООН відхилив більшість претензій України до РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Конвенція про расову дискримінацію. Суд ООН відхилив більшість претензій України до РФ
Суд відхилив більшу частину обвинувачень України на адресу РФ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За словами глави суду, «Україна не надала переконливих доказів того, що державні посадові особи РФ робили заяви, спрямовані проти кримських татар»

Міжнародний суд ООН у середу виніс рішення за позовом України проти Росії щодо порушення останньою Міжнародної конвенції про заборону расової дискримінації. Про це повідомляє кореспондент «Європейської правди».

Міжнародний суд завершив розгляд скарги України за звинуваченнями на адресу РФ, поданої у 2017 році.

Суд ООН відхилив більшу частину звинувачень України на адресу РФ з цього позову, у тому числі – вирішив, що вважає недоведеним порушення Росією міжнародного права під час заборони діяльності Меджлісу.  

Утім, Суд визнав, що Росія порушила свої зобов’язання щодо недискримінації української меншини у сфері освіти. Президентка Суду Джоан Доног’ю, зокрема, звернула увагу на дані про вибухове зменшення кількості школярів, що навчаються українською. «Було зниження на 80% у перший рік (після протиправної анексії Криму), і ще на 50% у подальший», – зауважила вона.

Суддя Доног’ю пояснила, що Суд вважає непереконливими пояснення РФ про природні причини такого зниження. «Навіть зважаючи на те, що був суттєвий відплив українських родин на материкову Україну, Суд не вважає це обґрунтуванням різкого зменшення обсягу навчання на 90%», – заявила вона.

Також суд підтвердив, що Росія порушувала наказ цього Суду від 2017 року про тимчасові заходи (зокрема, щодо заборони Меджлісу). Але оскільки у підсумку суд не знайшов у цьому порушення Конвенції про заборону расової дискримінації, то жодних покарань за це Росії не призначили.

Нагадаємо, суд ООН підтвердив меншу частину звинувачень України до РФ щодо фінансування тероризму.

Міжнародний суд ООН визнав, що Росія порушила деякі частини Конвенції ООН про запобігання фінансуванню тероризму, бо не розслідувала фінансову підтримку сепаратистів на сході України у 2014-му. Суд також відмовився винести конкретне рішення щодо ймовірної відповідальності Росії за збиття літака малайзійських авіаліній рейсу MH17 з непідконтрольних Україні територій 17 липня 2014-му, про що просив Київ.

Нагадаємо, 16 березня Міжнародний суд ООН в Гаазі зобов'язав Росію негайно призупинити воєнні дії в Україні. Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що відбудеться у разі невиконання РФ рішення суду ООН у Гаазі про Україну.

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Теги: Міжнародний суд ООН росія суддя кримські татари

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