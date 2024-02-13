Суд продовжив запобіжний захід судді Тандиру, який збив нацгвардійця на блокпості

Тандир подав клопотання про відвід прокурора

Сьогодні, 13 лютого, Святошинський районний суд Києва залишив під вартою до 12 квітня суддю Олексія Тандира, який напідпитку збив на смерть нацгвардійця на блокпосту. Про це повідомляє «Суспільне».

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Тандир подав клопотання про відвід прокурора. Зокрема, як каже обвинувачений, ще 19 грудня він звернувся до прокурора Михайла Доманіцького з заявою про бажання мобілізуватися (за статтею 616 Кримінального кодексу України: Скасування запобіжного заходу для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період або зміна запобіжного заходу з інших підстав).

«Я підлягаю мобілізації. В мене військове звання. Я давав присягу. Відомо те, що я ВЛК пройшов минулого року. Тому я не розумію, які обставини вже два місяці перевіряє прокурор. От у нас є відповідь з військової частини, куди я звертався і з громадської організації. З ТЦК є відповідь. А що робить прокурор?», – зазначив Тандир.

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Водночас Доманіцький зазначив, що досі не отримав відповіді від ТЦК. «Навіть після отримання всіх відповідей немає зобов'язання у прокурора звернутися до суду», – сказав прокурор.

Брат загиблого Олександр Бондаренко також виступив зі своєю позицією: «Мобілізація була і до смерті мого брата. Я і моя сім'я вважаємо, що спочатку треба відповісти за скоєне, а потім уже мобілізуватися і йти до армії», – зазначив Олександр Бондаренко.

Після нарадчої суддя Бандура відхилив клопотання про відвід прокурора і продовжив розгляд обрання запобіжного. Прокурор Михайло Доманіцький навів ризики, якщо суд обере інший запобіжний захід, окрім тримання під вартою. За рішенням суду, Олексій Тандир залишатиметься в СІЗО щонайменше до 12 квітня.

Нагадаємо, що 26 травня у Києві близько опівночі голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир за кермом автомобіля «Лексус» скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України Вадима Бондаренка, який ніс службу на КПП при в'їзді до Києва. Нацгвардієць, який був родом із Черкащини й виховував трьох дітей, загинув.

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Пізніше суддя Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину – так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану сп’яніння в момент збиття нацгвардійця Вадима Бондаренка.

Зауважимо, суддя Тандир, обвинувачений у вбивстві нацгвардійця, відписав майно дружині і розлучився з нею. Фактично він позбувся майна, про арешт якого просила родина загиблого нацгвардійця.