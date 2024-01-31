Ексглава Верховного Суду Князєв вийшов з-під варти

НАБУ затримало Князєва у травні за підозрою в отриманні нібито неправомірно вигоди

Колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва, якого підозрюють в отриманні хабаря в особливо великому розмірі, звільнили з-під варти під заставу. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«31 січня 2024 року колишнього голову Верховного Суду, підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України), звільнено з-під варти під заставу в розмірі 18,168 млн грн», – ідеться в повідомленні.

Зокрема, Князєву заборонено залишати Київ без дозволу детектива, прокурора і суду. Крім того, він зобов'язаний здати на зберігання свій закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд та в'їзд в Україну, а також носити електронний засіб контролю.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У разі невиконання обов’язків застава може бути стягнута в дохід держави.

«Водночас повідомляємо, що вирішується питання щодо звернення до ВРП із клопотанням про відсторонення вказаного судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності», – додали в САП.

Нагадаємо, 31 січня за колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва внесли заставу. Це відбулося після того, як учора, 30 січня, ВАКС зменшив заставну суму з 20 млн гривень до 18,1 млн.

Як відомо, НАБУ затримало Князєва у травні за підозрою в отриманні нібито неправомірно вигоди за рішення суду у справі приватних компаній. Ексголова ВСУ вину в інкримінованих йому злочинних не визнавав, а саму справу називав наслідком політичної боротьби.

У січні підозрюваний у хабарництві суддя Князєв розлучився з дружиною. Позов подала ексдружина судді Юлія Князєва, яка працює приватним нотаріусом. Вона пояснила, що стосунки з чоловіком припинені внаслідок несумісності характерів, різних поглядів на життєві проблеми та шляхи їх вирішення.