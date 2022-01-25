Столицю Греції накрив сніговий шторм: паралізовано роботу транспорт (відео)

Через потужні снігопади в Афінах паралізовано роботу аеропорту, порушено рух автомобільного та залізничного транспорту

На Афіни та передмістя столиці Греції обрушився сніговий шторм Ельпіда, порушено повітряне та наземне сполучення.

Un frente meteorológico severo ha afectado a #Grecia con temperaturas bajo cero y nevadas en muchas partes del país. Estas imágenes son desde #Atenas. #Greece #χιονι #snowfall

(01/24/2022) pic.twitter.com/KFzUNsZzDz — C e n t i n e l a 3 5 (@QuakeChaser35) January 24, 2022

Разом зі снігопадом до Греції прийшли сильні морози.

Як повідомляють грецькі ЗМІ, через потужні снігопади в Афінах паралізовано роботу аеропорту, порушено рух автомобільного та залізничного транспорту.

Incredible views from #Athens, #Greece this evening with heavy snow continuing! Reports of drivers trapped in vehicles, numerous roads closed! (Photo via Meteo Balkans on Facebook) #snowfall #severeweather pic.twitter.com/VdX7owSgzM — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) January 24, 2022

«Такий інтенсивний і, головне, тривалий снігопад я побачив уперше. Особливої та нетипової атмосфери йому додавали гуркіт грому та блискавки, які тривали близько години. Місцеві кажуть, що це чи не найсильніший снігопад за останні 50 років», – розповів «Уніан» турист Юрій Годован, який зараз перебуває в Афінах.

#Grecia lleva varios días sometida a un frente frío con abundantes nevadas y temperaturas de hasta 17 bajo cero. Las nevadas son habituales en las montañas del norte, no así en #Atenas y en las islas del Mediterráneo, y nos deja estampas invernales en la Acrópolis. pic.twitter.com/2EeL5hZVw3 — Alfonso Poza (@alfonso_poza) January 25, 2022

Напередодні повідомлялося, що грецький курорт засипало снігом (фото, відео).

Нагадаємо, у Сахарі вп'яте за 42 роки випав сніг.

Також Саудівську Аравію засипало снігом, температура – найнижча за 30 років (відео).