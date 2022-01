Столицю Греції накрив сніговий шторм: паралізовано роботу транспорт (відео)

На Афіни та передмістя столиці Греції обрушився сніговий шторм Ельпіда, порушено повітряне та наземне сполучення.

Разом зі снігопадом до Греції прийшли сильні морози.

Як повідомляють грецькі ЗМІ, через потужні снігопади в Афінах паралізовано роботу аеропорту, порушено рух автомобільного та залізничного транспорту.

Incredible views from #Athens, #Greece this evening with heavy snow continuing! Reports of drivers trapped in vehicles, numerous roads closed! (Photo via Meteo Balkans on Facebook) #snowfall #severeweather pic.twitter.com/VdX7owSgzM