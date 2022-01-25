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    Столицю Греції накрив сніговий шторм: паралізовано роботу транспорт (відео)

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    Разом зі снігопадом до Греції прийшли сильні морози - Столицю Греції накрив сніговий шторм: паралізовано роботу транспорт (відео)
    Разом зі снігопадом до Греції прийшли сильні морози
    фото: DiMiOrganic / Twitter

    Через потужні снігопади в Афінах паралізовано роботу аеропорту, порушено рух автомобільного та залізничного транспорту

    На Афіни та передмістя столиці Греції обрушився сніговий шторм Ельпіда, порушено повітряне та наземне сполучення.

    Разом зі снігопадом до Греції прийшли сильні морози.

    Як повідомляють грецькі ЗМІ, через потужні снігопади в Афінах паралізовано роботу аеропорту, порушено рух автомобільного та залізничного транспорту.

    «Такий інтенсивний і, головне, тривалий снігопад я побачив уперше. Особливої та нетипової атмосфери йому додавали гуркіт грому та блискавки, які тривали близько години. Місцеві кажуть, що це чи не найсильніший снігопад за останні 50 років», – розповів «Уніан» турист Юрій Годован, який зараз перебуває в Афінах.

    Напередодні повідомлялося, що грецький курорт засипало снігом (фото, відео).

    Нагадаємо, у Сахарі вп'яте за 42 роки випав сніг.

    Також Саудівську Аравію засипало снігом, температура – найнижча за 30 років (відео).

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    Теги: Греція атмосферне явище українці снігопад шторм
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    Столицю Греції накрив сніговий шторм: паралізовано роботу транспорт (відео)