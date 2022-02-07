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    Шторм на Мадагаскарі забрав життя щонайменше шістьох осіб (відео)

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    Циклон &laquo;Бацірай&raquo; лютує на острові - Шторм на Мадагаскарі забрав життя щонайменше шістьох осіб (відео)
    Циклон «Бацірай» лютує на острові
    скріншот із відео

    Внаслідок негоди евакуювали майже 50 тис. осіб

    На східне узбережжя Мадагаскару обрушився циклон «Бацірай». Унаслідок негоди загинули щонайменше шестеро осіб. Приблизно 48 тис. людей були евакуйовані. Про це повідомляє AFP.

    Швидкість вітру досягала 165 км/год. За словами кореспондента AFP, через зливи та сильний вітер місцевим мешканцям, які відмовилися від евакуації, довелося захищати дахи своїх будинків гофрованим залізом та мішками з піском.

    Наразі невідоме загальне число постраждалих, однак повідомляється про щонайменше шістьох загиблих.

    Ввечері у неділю Національна метеорологічна служба заявила про те, що циклон почав слабшати.

    Минулого місяця шторм «Ана» спричинив масові руйнування, коли вдарив по острову Мадагаскар, тоді внаслідок стихії загинули 55 людей.

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    Теги: шторм вітер
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    Шторм на Мадагаскарі забрав життя щонайменше шістьох осіб (відео)