Вибухи на заправці у Румунії: одна людина загинула, понад 50 – поранено (фото, відео)

Раніше після перевірок заправну станцію закрили. Попри це, вона продовжила свою роботу

3 тис. жителів прилеглих будинків евакуйовано

У Румунії в окрузі Креведія (неподалік Бухареста), що у повіті Дамбовіца, ввечері 26 серпня сталися вибухи на станції LPG зі зрідженим газом. Постраждало 58 осіб, серед яких одна людина загинула. Про це повідомляє Agerpres з посиланням на міністерство внутрішніх справ країни.

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Вибухи були на заправці на трасі DN1A. Після цього спалахнула потужна пожежа. За наявною інформацією, після перевірок заправну станцію закрили. Попри це, вона продовжила свою роботу. Вона мала шість 10000-літрових резервуарів, із яких два були заповнені.

Відомо, що у лікарні померла одна людина після зупинки дихання. Її реанімували, але невдовзі в неї стався серцевий напад, пояснив голова Департаменту з надзвичайних ситуацій Раед Арафат. Тим часом у Міністерстві внутрішніх справ створили кризовий штаб.

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У мережу виклали відео, на яких можна побачити вибухи на заправці. Один із роликів демонструє, що вибух стався вже тоді, коли станція горіла. Власне, у цей момент постраждало найбільше людей. Зокрема, пожежників.

Остаточної інформації щодо потерпілих немає. Наразі відомо про 58 постраждалих. Тим часом зростає кількість постраждалих вогнеборців.

Також відомо, що двоє постраждалих відправили до відділення інтенсивної терапії для важких опіків. Вони у дуже важкому стані. Мова йде про 62-річного румуна, в якого понад 70% тіла в опіках, а також 35-річного непальця, чиє тіло на 80% вкрите опіками.

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Кількість постраждалих від вибухів на АЗС у Румунії зросла до 58 фото з відкритих джерел

Зазначається, що семеро людей постраждали під час першого вибуху й одна особа померла від серцевого нападу через інцидент. Ще 50 людей отримали поранення після другого вибуху. Усі вони були доставлені до місцевих лікарень та медичних пунктів з опіками та травмами. Деяких постраждалих планують відправити на лікування за кордон.

Повідомляється, що 43 постраждалих є співробітниками МВС Румунії, 39 з них – пожежники, інші – поліцейські.

До ліквідації пожежі залучили велику кількість пожежних і рятувальних машин, гелікоптер. Станом на зараз пожежу локалізували, але у кількох осередках періодично спалахує вогонь.

3 тис. жителів прилеглих будинків, розташованих у радіусі 800 м від АЗС, евакуйовано.

Раніше повідомлялося, що 30 людей загинули та понад 100 постраждали внаслідок вибуху та пожежі на автозаправці в Махачкалі.

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Раніше повідомлялося, що на АЗС у Дніпровському районі Києва внаслідок удару легкової автівки в заправочну колонку виникла пожежа. Вогонь повністю знищив будівлю й наземне обладнання заправки та вісім легкових авто.

Як повідомила Національна поліція України, водій автомобіля «Ауді», 2002 року народження, не впорався із керуванням та зіткнувся із колонкою на автозаправній станції, у результаті чого сталося загорання.