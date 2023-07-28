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Російська влада: НПЗ у Самарі підірвав українець

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Російська влада: НПЗ у Самарі підірвав українець
Як повідомляє російська влада, унаслідок вибуху на заводі нема ні серйозних руйнувань, ні постраждалих
фото з відкритих джерел

Чоловік, якого звинувачують в теракті на нафтопереробному заводі, нібито переїхав в Росію з України

Росія вже знайшла «український слід» та звинувачує уродженця України у вибуху на Куйбишевському нафтопереробному заводі (НПЗ) у Самарі. Як стверджує депутат Держдуми Олександр Хінштейн, вибух влаштував працівник підприємства.

Чоловік затриманий співробітниками ФСБ в Оренбурзькій області під час спроби виїхати за межі Росії. Йому 42 роки, він нібито родом із України та переїхав до Росії.

Нагадаємо, 28 липня на російському нафтопереробному заводі в Самарі прогримів вибух. За попередньою версією, було закладено вибуховий пристрій. Унаслідок вибуху нема постраждалих та серйозних руйнувань.

Це вже не вперше, коли Росія звинувачує у будь-яких надзвичайних подіях саме українців. Україну постійно звинувачують у замахах на російських державних чиновників, пропагандистів або військових командирів: раніше російські спецслужби повідомляли про «український слід» у справі ліквідації командира підводного човна РФ, а також у підриві російського пропагандиста Захара Прилєпіна.

До слова, сьогодні вибухи лунали й в російському Таганрозі

Теги: вибух росія завод

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