Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії

Через погодні умови в Україні знеструмлено понад 130 населених пунктів, через обстріли – 412

В Україні дефіцит електроенергії в енергосистемі. Це пов'язано із великим обсягом пошкоджень на теплових та гідроелектростанціях. Через це вчора, 22 серпня, НЕК «Укренерго» було вимушено застосувати аварійну допомогу з енергосистем Польщі та Румунії. Про це повідомили на Facebook-сторінці НЕК «Укренерго».

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За інформацією електропостачальної компанії, вчора, 22 серпня, споживання трималось на верхніх позначках. Вечірній максимум споживання всього на 2,5% був нижчим за рекорд всього літа 21 серпня. Тому 22 серпня з 13:00 до 22:00 застосували аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг поставив новий рекорд – 3900 МВт·год.

«Нагадаємо, аварійна допомога не є комерційним імпортом, це останній і найдорожчий захід екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів», – йдеться у повідомленні.

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Як пояснили у НЕК «Укренерго», дефіцит електроенергії в Україні виник через сильні пошкодження на теплових та гідроелектростанціях. Також триває активна ремонтна кампанія на атомних електростанціях, які готуються до роботи на максимальній потужності взимку.

«Обсягів імпорту, який зараз надходить в українську енергосистему з Європи й формується в рамках функціонування ринку електроенергії, не вистачає для покриття різниці між збільшеним споживанням та обмеженими можливостями виробітку на електростанціях», – повідомили у НЕК «Укренерго».

Крім того, станом на ранок через погодні умови в Україні знеструмлено понад 130 населених пунктів у 2 областях, через бойові дії – 412 населених пунктів. Внаслідок обстрілів росіянами є нові пошкодження у мережах на Донеччині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових.

Грозовий фронт та сильний вітер завдали пошкоджень мережам у Львівській та Івано-Франківській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням живлення споживачів.

Раніше повідомлялось, що енергосистема України буде готова для проходження зимового сезону без відключень світла. Водночас наслідки ворожих терористичних атак можуть бути непередбачуваними. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко на брифінгу. Він підкреслив, що вводити обмеження в подачі електроенергії споживачам не планується, але за умови, що не буде нових серйозних пошкоджень через обстріли.

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Нагадаємо, раніше Галущенко запевнив, що під час майбутнього опалювального сезону Україна зможе задовольнити свої потреби у виробленні електроенергії.