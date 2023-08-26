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Окупанти назвали дату відкриття відновленої після удару частини Кримського мосту

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти назвали дату відкриття відновленої після удару частини Кримського мосту
У результаті ударів прольоти Кримського мосту були зруйновані
фото з відкритих джерел

Окупанти налаштовані відкрити міст, якщо «не буде непередбачених обставин»

Зруйновану раніше українськими ударами частину Кримського мосту російські окупанти планують відновити до 15 вересня. Про це заявив віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін.

«Поки що ми йдемо за графіком. Ми налаштовані до 15 вересня відкрити зруйновану частину мосту, якщо не буде непередбачених обставин», – цитує віце-прем'єра агентство ТАСС.

Коли рух транспорту буде перенаправлений на відновлені смуги, розпочнеться ремонт тієї частини мосту, якою зараз відбувається рух. Ці роботи планується завершити до 1 листопада. «Плануємо відкрити як мінімум у термін, як максимум, може, на кілька днів раніше», – сказав Хуснуллін.

Він додав, що щодня о 8 ранку та о 20 вечора отримує звіт про роботи на мосту.

Нагадаємо, 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту прогримів вибух.

На світанку 17 липня у результаті удару впав проліт Кримського мосту.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів, як його команда перший раз підривала Кримський міст у жовтні 2022 року. Втемну було використано багатьох росіян.

Служба безпеки України також надала журналістам відеозаписи про використання експериментального морського безпілотника для атаки на Кримський міст 17 липня 2023 року.

Також СБУ опублікувала відео, в якому показала, який вигляд мають славнозвісні морські надводні дрони «SeaBaby», тобто «Морський малюк», що успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель «Оленегорський горняк» і танкер «SIG».

Після низки ударів по Кримському мосту росіяни посилили його охорону.

Наразі Кримський міст працює в обмеженому режимі.

Теги: Кримський міст окупанти росія вибух

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