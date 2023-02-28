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Вибухи у в Єйську: місцева влада говорить про «учєнія»

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Вибухи у в Єйську: місцева влада говорить про «учєнія»
фото з соціальних мереж

Мешканців просять не панікувати, адже про «учєнія» повідомляли заздалегідь

Місцева влада у російському місті Єйськ стверджує, що вибухи на аеродромі не пов’язані з потенційними атаками ЗСУ. Про це, з посиланням на російські паблікі повідомляють українськи телеграм-канали.

«Шановні мешканці Єйського району, нагадую, що на території Єйського району проводяться військово-тактичні навчання, про які ми писали раніше. Зберігайте спокій… Прошу не вестися на провокації, які розповсюджуються мережею», – пишуть чиновники Єйську.

Нагадаємо, що у Росії невідомі безпілотники атакували аеродром в місті Єйськ. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та пожежу. Також у мережі з’явилися фото, на яких видно спалах.

Теги: війна росія авіація

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