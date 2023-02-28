На військовому аеродромі в Єйську прогримів вибух (фото)

Офіційної інформації поки немає

У Росії невідомі безпілотники атакували аеродром в місті Єйськ. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Місцеві жителі повідомляють про вибухи та пожежу.

Офіційної інформації поки немає. У мережі з’явилися фото, на яких видно спалах.

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Нагадаємо, 26 лютого на військовому аеродромі «Мачулищі» за 12 кілометрів від Мінська вибухом було пошкоджено російський літак А-50. Офіційна причина досі не відома, проте ймовірно це була така безпілотника.

До слова, триває 370-та російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує основні зусилля зосереджувати на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Ворог й надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру нашої держави.