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Путін дав Європі обіцянку, якою вже надурив Україну у 2022 році

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Путін дав Європі обіцянку, якою вже надурив Україну у 2022 році
Перед вторгненням в Україну Путін запевняв, що РФ не має намірів напади
фото з відкритих джерел

За кілька тижнів до війни Путін обіцяв українцям що не збирається воювати

Російський диктатор Володимир Путін визнав, що своєю політикою зруйнував стосунки із цивілізованим світом, але при цьому наголосив, що Росія не планує нападати на ЄС. Про це диктор заявив під час виступу у міністерстві закордонних справ РФ.

«Зараз відносини Росії та ЄС, низки європейських держав деградували. До того ж, багато разів наголошував, не з нашої вини», – сказав диктатор.

За словами Путіна, високопоставлені європейські діячі проводять «антиросійську пропагандистську кампанію». «Це супроводжується домислами, що Росія нібито збирається напасти на Європу. Всі ми розуміємо, що це маячня», – додав президент країни-окупанта. 

До відома, там само «маячнею» у 2022 році російський диктатор називав і ймовірність нападу на Україну. Зокрема у грудні 2021 року російський диктатор Володимир Путін вважав провокаційними питання про можливий напад його армії на Україну. За словами лідера країни-агресорки, Москва проводить «миролюбну зовнішню політику», але повинна забезпечувати свою безпеку.

«Росія проводить миролюбну зовнішню політику, але вона має право забезпечувати свою безпеку, як я вже сказав, в середньостроковій і більш віддаленій перспективі. І ми це обговорюємо з усіма нашими партнерами», – відповів тоді Путін на питання про можливість нападу на Україну.

Нагадаємо, глава міноборони Німеччини Борис Пісторіус припускає, що російський диктатор Володимир Путін може напасти на НАТО у 2029 році. 

Як повідомлялося, що країнам-учасницям НАТО слід бути готовими до сценарію затяжної війни з Росією, вважаають аналітики Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), що базується у Вашингтоні. Згідно з їхнім аналізом, державам НАТО необхідно нарощувати оборонні витрати та зміцнювати свій військово-промисловий потенціал.

До слова, британська газета Telegraph повідомила, що НАТО працює над створенням сухопутних коридорів для перекидання американських військ та бронетехніки до лінії фронту у разі великої війни з Росією на європейському континенті. Як пояснили чиновники Альянсу, за їхнім планом, контингент США здійснить висадку в одному з п'яти обраних портів, звідки заздалегідь спланованими маршрутами попрямує до гарячої точки. Подібні приготування ведуться, оскільки керівництво НАТО припускає, що у найближчі два десятиліття можливий збройний конфлікт із Росією.

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Теги: війна напад Європа НАТО путін

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