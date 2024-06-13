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Понад $300 млн: Велика Британія планує виділити Україні новий пакет допомоги

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Понад $300 млн: Велика Британія планує виділити Україні новий пакет допомоги
«Ми повинні бути рішучими та креативними в наших зусиллях, щоб підтримати Україну та припинити незаконну війну Путіна в цей критичний момент», - Ріші Сунак
фото з відкритих джерел

Пріоритетом для прем'єр-міністра на саміті G7 буде робота з партнерами над узгодженням способу використання заморожених російських активів 

На саміті G7 прем’єр-міністр Великої Британії оголосить про надання Україні двосторонньої допомоги у розмірі до 242 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно $309 млн) для підтримки нагальних гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб, а також для закладення основи для довгострокового економічного та соціального відновлення та реконструкції. Про це інформує сайт британського уряду. 

 «Це фінансування демонструє незмінну міжнародну солідарність Великої Британії з Україною та нашу гнучкість у реагуванні на нагальні потреби, спричинені російською агресією. Наприклад, критична енергетична інфраструктура постраждала від інтенсивної російської ракетно-бомбової кампанії протягом останніх кількох місяців», – йдеться у повідомленні. 

Пріоритетом для прем’єр-міністра на саміті буде робота з партнерами, щоб узгодити спосіб використання знерухомлених російських активів для підтримки України. Минулого місяця прем'єр був присутній на зустрічі міністрів фінансів G7 та керівників центральних банків, де G7 обговорювали потенційні шляхи переведення надзвичайних прибутків, отриманих від цих активів, на користь України.

Лідери Великобританії та G7 чітко заявили, що Росія повинна заплатити за шкоду, яку вона завдає Україні. Вартість активів, які знаходяться в юрисдикціях G7, становить 285 мільярдів доларів.

«Ми повинні бути рішучими та креативними в наших зусиллях, щоб підтримати Україну та припинити незаконну війну Путіна в цей критичний момент. Сполучене Королівство залишається в авангарді міжнародної реакції, як і було з самого початку. Якщо ми хочемо покласти край цій незаконній війні, ми повинні перейти від «скільки потрібно» до «скільки потрібно». Від України до Близького Сходу ми обговорюватимемо на Саміті значні глобальні загрози. Саме через такі загрози так важливо зміцнювати національну оборону Великобританії через наше зобов’язання витрачати 2,5% ВВП на оборону до 2030 року», – наголосив Ріші Сунак. 

Велика Британія виділила майже 12,7 мільярда фунтів стерлінгів на військову, гуманітарну та економічну підтримку Україні і часто була першим, хто надав життєво важливу смертельну допомогу, від крилатих ракет Storm Shadow до ескадрильї танків Challenger 2.

Нагадаємо, Велика Британія надсилає Україні пакет військової допомоги на суму понад 217 мільйонів євро для посилення її повітряної та морської оборони, включаючи радари ППО, радіолокаційні приманки, системи радіоелектронної боротьби, малі катери та розвідувальні безпілотники.

Раніше Британія оприлюднила перелік озброєнь та обладнання, які отримала Україна у травні - Главком (glavcom.ua)

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Теги: росія втрати робота інфраструктура Україна фінансування Велика Британія радари міністр Ріші Сунак

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