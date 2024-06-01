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У Закарпатській області було зафіксовано дві крилаті ракети

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Закарпатській області було зафіксовано дві крилаті ракети
Російська ракета в небі над Україною
фото з відкритих джерел

«Калібри» здійснили маневр у небі над регіоном

У ніч проти 1 червня під час повітряної тривоги російські ракети були зафіксовані у повітряному просторі Закарпатської області. Це сталося вперше за досить тривалий час. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

«Сьогодні дві крилаті ракети перетнули повітряний простір Закарпаття. Це повинно повернути всіх до реальності й змусити нарешті викинути з голови дивні наративи про «захист гір», «прикриття з боку сусідніх держав», «оберіг від вищих сил» та інше», – наголосив очільник Закарпаття.

Про пошкодження чи удари на території області Микита не повідомив. Втім, закликав до децентралізації енергетичного сектору.

У Закарпатській області було зафіксовано дві крилаті ракети фото 1

Тим часом журналіст Віталій Глагола наголосив, що на мапі візуалізації нічної ракетної атаки РФ можна побачити, що дві російські крилаті ракети «Калібр» залетіли на територію Закарпаття. У небі над регіоном вони здійснили маневр і продовжили рух до об‘єктів у Львівській області.

 

Теги: Закарпаття журналіст ракета

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