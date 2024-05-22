На фронті зменшується дефіцит снарядів – Reuters

Катастрофічний дефіцит почав зменшуватися після відновлення військової допомоги від США

Українські військовослужбовці, які керують гаубицею під Вовчанськом в Харківській області поблизу російського кордону, працюють цілодобово, щоб зупинити вторгнення московських військ, і вони нарешті отримують для цього снаряди. Про це пише Reuters

Після відновлення військової допомоги від США, українські артилеристи підтвердили, що катастрофічний дефіцит снарядів починає зменшуватися. Військові на фронті у північних районах Харківської області констатують вищу інтенсивність боїв, порівняно з операцією поблизу Бахмута в 2023 році.

«Це 24/7, їхня піхота продовжує прибувати, ми продовжуємо відбивати їхні атаки. Принаймні, намагаємося. Коли це можливо, ми їх знищуємо», – сказав навідник гаубиці 92-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України.

Він додав, що раніше стояв у районі Бахмута, а зараз їхній підрозділ перемістили у Харківську область

«Тут гарячіше. Там у нас не було снарядів, а тут хоч снаряди є, їх почали завозити. Є чим працювати, є чим воювати», – додав військовослужбовець.

Водночас командир артилерійського підрозділу бригади переконаний, що снаряди не закінчаться, адже всі розуміють важливість утримання оборони.

«Так, ми будемо отримувати боєприпаси, бо ми протистоїмо великому і серйозному угрупованню ворога. Якщо ми зараз продемонструємо, що здатні в такій екстремальній ситуації зупинити широкомасштабний наступ ворога на Харків і Харківську область, то ворог не наважиться навіть думати про наступ на Київ, Чернігів, Суми чи Полтавщину», – сказав він.

Нагадаємо, наразі ще зарано говорити про ефект від ухвалення Палатою представників Сполучених Штатів законопроєкту про допомогу Україні. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, представляючи у Сенаті США бюджетний запит Міністерства оборони США на 2025 фінансовий рік.