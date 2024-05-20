Євросоюз висловив «щирі співчуття» через загибель президента Ірану

Президент Європейської ради опублікував заяву після повідомлення про смерть президента Ірану

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що «ЄС висловлює щирі співчуття» у зв'язку із загибеллю президента та міністра закордонних справ Ірану. Про це Мішель написав у Х.

Президент Європейської ради зробив заяву після того, як іранські державні ЗМІ підтвердили, що президент Ірану і міністр закордонних справ країни загинули в результаті аварії.

«ЄС висловлює щирі співчуття у зв'язку із загибеллю президента Раїсі та міністра закордонних справ Абдоллахіана, а також інших членів їхньої делегації та екіпажу в аварії вертольота. Наші думки з родинами загиблих», – написав Мішель.

Нагадаємо, уряд Ісламської Республіки Іран офіційно підтвердив смерть президента Ібрагіма Раїсі та міністра закордонних справ Хоссейна Амірабдоллахіана в результаті аварії вертольота.

Як повідомлялося, президент Ірану Ібрахім Раїсі та глава МЗС ісламської республіки Хосейн Амір Абдоллахіян летіли гвинтокрилом Bell 212. Саме це повітряне судно, вироблене в США, розбилося на північному заході Ірану неподалік кордону з Азербайджаном.

Згодом Ізраїль непублічно заявив про непричетність країни до події з гелікоптером президента Ірану Ібрахіма Раїсі 19 травня.

Зазначимо, що чотири роки чотири місяці тому Іран збив український лайнер. Тоді загинули всі 176 людей на його борту, серед яких були громадяни шести країн – Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. У тому числі український екіпаж із дев'ятьох людей.

До слова, у 2023 році Іран засудив десяток військових, але навіть не надав їх імен Україні. Україна і інші країні звернулися у Міжнародний суд, аби Іран визнав вину і сплати справедливу компенсацію за збиття українського лайнера.