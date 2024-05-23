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На Сумщині активізувалися ворожі диверсійні групи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На Сумщині активізувалися ворожі диверсійні групи
Ворожі ДРГ можуть мати завдання нанести ураження по позиціях ЗСУ
фото з відкритих джерел

Основна ціль ворожих диверсійно-розвідувальних груп – знайти місця розташування українських підрозділів

Прикордонники фіксують збільшення ворожих диверсійно-розвідувальних груп у Сумський області. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в етері телемарафону.

«У Сумській області простежується активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп. У Чернігівській області цього не фіксується, а ось Сумщина – це той напрямок, де ворог постійно намагається проводити диверсійну діяльність. Не можна сказати, що щодня російські ДРГ намагаються зайти на нашу територію, але їхня активність досить висока», – розповів Андрій Демченко.

За його словами, основна ціль ворожих диверсійно-розвідувальних груп полягає у тому, щоб знайти місця розташування наших підрозділів, дізнатися, як побудована оборона, щоб надалі наносити туди удари з потужного озброєння.

«Також ДРГ можуть мати завдання нанести ураження по наших позиціях власними силами, але цю загрозу хлопці добре розуміють. Застосовуються всі необхідні дії, щоб завчасно виявляти ворожі ДРГ», – додав речник.

Нагадаємо, російські війська не мають достатньо сил для стратегічного прориву, але попри це, вони можуть будь-якої миті почати наступ на Сумську область. Про це сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі «Радіо Свобода».

За його словами, зараз у Харківській області російські війська не можуть досягти якоїсь стратегічної цілі, однак їхнє завдання – розтягнути лінію фронту та змусити Україну перекинути додаткові сили з напрямків, де тривають сильні бої.

Раніше повідомлялося, що ситуація на Сумщині є напруженою, окупанти обстрілюють населені пункти, які розташовані поблизу російського кордону, але про наступ на область не йдеться.

Теги: ворог озброєння Сумщина

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