Кількість інфікованих коронавірусом у Нідерландах сягнула 188 осіб



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47 осіб заразилися коронавірусом після контакту з людьми, які виїжджали за кордон

До 188 осіб зросла кількість тих, хто заразився новим коронавірусом у Нідерландах. Про це повідомив в суботу Національний інститут охорони здоров’я та навколишнього середовища країни.

З 60 нових пацієнтів велика частина виявлена в провінції Північний Брабант. З 188 осіб 112 останнім часом виїжджали за кордон, більше всього – до Італії. Ще 47 осіб заразилися коронавірусом після контакту з людьми, які виїжджали за кордон. Як заразилися інші 29 чоловік, поки не встановлено.

У п’ятницю було оголошено про те, що від нового коронавіруса в Нідерландах померла перша людина. Йдеться про 86-річного чоловіка.

Крім того, в п’ятницю Національний інститут охорони здоров’я та навколишнього середовища країни рекомендував жителям провінції Північний Брабант, які відчувають незначне нездужання, обмежити контакти із зовнішнім світом до повного одужання. Йдеться про кашель, нежить і незначне підвищення температури тіла. Людям з цими симптомами рекомендується не відвідувати громадські заходи, не ходити на роботу, не відвідувати друзів.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.

Як повідомлялося, у світі понад 93 тисячі осіб захворіли на коронавірус.