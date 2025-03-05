Літо на курортах Болгарії: скільки коштуватиме ніч у готелі

Курорти Болгарії будуть цього року суттєво дорожими

Проживання у готелях на курортах Болгарії подорожчає на 20-25%

Ціни на проживання на Північному узбережжі Чорного моря цього літа зростуть, причому зростання очікується у різних категоріях готелів.

За словами віцепрезидента Союзу готельєрів Золотих Пісків Станіслава Стоянова, зростання цін, швидше за все, становитиме в середньому 10-15%, хоча деякі готелі вищого класу можуть підвищити ціни на 20%. Він пояснив, що зростання відповідає загальним економічним тенденціям у країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на economedia.ro.

На прохання назвати конкретні цифри Стоянов підрахував, що вартість ночі проживання у тризірковому готелі, яка раніше коштувала близько 100 левів (2 236 грн), може зрости до 120-125 левів (до 2800 грн). Цей розрахунок фактично відображає зростання на 20-25%, а не на 10-15%, як передбачалося.

Зростанню цін сприяють кілька факторів, включаючи інфляцію, зростання місцевих та базових податків, вищу заробітну плату, а також зростання витрат на електроенергію та комунальні послуги. Стоянов підкреслив, що хоча галузь докладає зусиль для підтримки конкурентоспроможних цін, зростаючі витрати вимагають коригування.

Незважаючи на очікуване зростання цін, раннє бронювання на літній сезон було активним, що Стоянов частково пов'язує із повноправним членством Болгарії у Шенгенській зоні.

Нагадаємо, у Болгарії туристичний сезон опинився під загрозою. На болгарському узбережжі напередодні літнього сезону намітилася серйозна кадрова криза. Тільки на Сонячному Березі потрібно 100 тис. співробітників.